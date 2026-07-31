Tra colpi internazionali e giovani di prospettiva, i gironi A e B infiammano il calciomercato di mezza estate. Tutti i dettagli sugli ultimi acquisti ufficiali

Un calciomercato estivo sempre più frizzante e imprevedibile sta infiammando questi caldi giorni tra la fine di luglio e l'inizio di agosto. A regalare le emozioni più forti in queste ore sono i due gironi di Promozione (A e B), protagonisti di trattative lampo e acquisti di assoluto spessore. Ecco il quadro completo delle ultime operazioni ufficiali.

Silana, attacco da "Fiesta" con Baldeh

Nel Girone A è la Silana a fare la voce grossa per il reparto avanzato. Il club bianco/celeste ha infatti ufficializzato l'ingaggio di Berna Baldeh, attaccante spagnolo classe 1998.

Centravanti dotato di grandi qualità fisiche e tecniche, Baldeh garantisce un profilo dal respiro internazionale grazie alle esperienze maturate in diversi tornei europei: dalla Leonfortese nell'Eccellenza siciliana al Dietikon nella Prima Lega Svizzera, fino all'Igualada nella Prima divisione spagnola. Un rinforzo di spessore che porta entusiasmo e gol alla causa silana.

Siderno scatenato, arrivano Campestrini e non solo

Spostandosi nel Girone B, a prendersi la scena sono le neo-promosse, su tutte il Siderno, che ha piazzato un doppio colpo di altissimo livello.

Joao Marcos Campestrini: Difensore centrale brasiliano classe 1993, è il vero e proprio colpo a effetto. Giocatore solido, arcigno e con una spiccata propensione al gol, Campestrini ha già lasciato il segno in Calabria con la maglia dell'Ardore e

porta in dote carisma ed esperienza.

Per Carlo Bolognino invece si tratta di un ritorno a casa per il talento sidernese doc. Cresciuto nel settore giovanile del Catanzaro, Bolognino proviene dalla brillante cavalcata con il Gioiosa Jonica, culminata proprio con la promozione nel campionato di Eccellenza.

Catona, spessore e prospettiva tra i pali

Non resta a guardare l'altra neopromossa, il Catona, che continua a rinforzare il proprio organico assicurandosi un profilo giovane ma già pronto per palcoscenici importanti.

I biancoazzurri hanno infatti ingaggiato il portiere classe 2008 Gabriele Coppini. Nonostante la giovanissima età, il diciottenne ha già assaporato il clima del massimo campionato regionale nella scorsa stagione tra le file della Sansovino, in Eccellenza. Reattivo tra i pali, sicuro nelle uscite e dotato di eccellenti riflessi, Coppini approda al Catona nel ruolo di fuoriquota, pronto a difendere i pali e a proseguire la sua crescita.