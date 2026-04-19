Inizia molto bene la semifinale Playoff per la Puliservice Reggio Calabria. Tre a zero secco contro l’imprevedibile Arpaia Lamezia. E’ già scritta la finalissima contro Pallavolo Rossano, anche lei vincente 3-0 contro Cutro nel primo round? Lo dirà solo il campo.

Le reggine giocheranno domenica 26 aprile a Lamezia Terme la seconda gara della serie con eventuale terza gara in casa, facendo leva sul fattore campo.

Questi i parziali dei set:25-16, 25-18 e 25-17.

Partita ben giocata con la giusta concentrazione e approccio determinato fin dal primo set per le ragazze di Franco Giglietta. Lamezia in difficoltà sulle battute ben indirizzate con conseguente difficoltà nella costruire del gioco e con un Ilenia Buonfiglio al top. Prestazione attenta nei fondamentali di muro e difesa e incisiva un attacco.Molto bene Federica Perri ma non solo, il gruppo amaranto convince. Una bella prestazione di squadra ma a Lamezia sarà un'altra musica, le amaranto ne sono consapevoli e sono pronte a preparare la sfida nel migliore dei modi.