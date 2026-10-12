Alla presentazione del club, alle ore 19 di martedì 13 ottobre 2026 al Teatro Cilea ci sarà anche lei. La Puliservice Volley Reggio Calabria alza il livello in vista del prossimo campionato di Serie B2 femminile parla la centrale ucraina Margo Dzunik.

Classe 1996, alta 186 centimetri, Dzunik è una giocatrice già ben conosciuta nell'ambiente reggino. Nella scorsa stagione, infatti, era stata una delle avversarie più temute nelle sfide contro Rossano, sia in Coppa sia in campionato. Ora passa dall'altra parte della rete e diventa uno dei nuovi riferimenti del sestetto amaranto.

Il suo percorso racconta di una giocatrice abituata a confrontarsi con contesti competitivi. In Ucraina ha mosso i primi passi nella Vyshcha Liha, il secondo livello nazionale, con la maglia dell'MSK Dnipro, prima di trasferirsi in Germania.

Con il SV Energie Cottbus ha disputato due stagioni in 2. Bundesliga, conquistando anche il Landespokal Brandenburg.

Nella stagione 2025/26 è poi arrivata l'esperienza italiana con la Pallavolo Rossano, con cui ha centrato la promozione in Serie B2 e conquistato la Coppa Calabria. La nuova esperienza??

«Finora ho un'impressione molto buona. Mi sto abituando a una nuova squadra e a un nuovo posto, quindi è solo l'inizio della stagione, ma mi sento molto a mio agio e completamente concentrata sul mio lavoro», dichiara Dzunik.

«Posso dire di essere una giocatrice molto motivata e laboriosa. Pretendo molto da me stessa e dalle persone che mi circondano. Mi alleno e miglioro, quindi per me è molto importante crescere e aiutare la mia squadra».

La nuova stagione? «Mi aspetto una stagione molto interessante e competitiva. Spero che ci saranno tante belle partite e penso che la nostra squadra possa giocare a un buon livello».

Reggio Calabria? «Non so ancora molto, perché in generale è in cambiamento e uso il mio tempo libero per il recupero, ma la mia prima impressione è molto buona. È una bella città, belle montagne, cibo molto buono e persone molto gentili».

Il nuovo team, esordirà sabato sul campo del Gioia Tauro.Il gruppo? “Conosco alcune ragazze. Sono rimaste dalla scorsa stagione a Reggio e abbiamo giocato l'una contro l'altra sia in Coppa Calabria che nel play. E riguardo alle nuove ragazze, per me sono tutte nuove, ma penso che questa squadra abbia un grande potenziale perché abbiamo ragazze che giocano già su livelli altissimi. E abbiamo anche ragazze giovani che hanno talento, quindi tutto ciò di cui abbiamo bisogno è lavorare e migliorare".

Il “sogno? Naturalmente, il mio obiettivo per questa stagione è ottenere un bel risultato alla fine della stagione e salire, ma non penso molto al futuro. Sono concentrata su ogni partita e dopo potremo vedere quanto lontano arriveremo".