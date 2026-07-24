«Aver centrato questo traguardo, affiancando al percorso della compagine maschile un progetto femminile di alto profilo dimostra la capacità della nostra città di fare sistema e testimonia la vitalità e la lungimiranza di questa società». È quanto afferma, in una nota, il presidente del Consiglio comunale di Reggio Calabria, Federico Milia.

Per il presidente del Consiglio comunale, il raggiungimento della Serie B2 rappresenta il giusto riconoscimento per il lavoro svolto negli ultimi anni. «Come istituzioni – prosegue – non possiamo che guardare con grande favore a questo risultato, premio del lavoro, della passione e dei sacrifici profusi dallo staff tecnico, dalla società e da tutti coloro che credono nella forza dello sport come motore di crescita per il nostro territorio».

Infine, un messaggio di incoraggiamento alla squadra in vista dell'inizio della nuova stagione. «Alle atlete, alla società e a tutto lo staff va il mio incoraggiamento e il sostegno dell'intero Consiglio comunale. Siamo pronti a fare il tifo per le nostre ragazze. Buon lavoro alla Puliservice Volley e in bocca al lupo per questa nuova, entusiasmante avventura», conclude Milia.