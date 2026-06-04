La trattativa tra la Reggina e il gruppo guidato da Matt Rizzetta continua a procedere e potrebbe registrare una svolta significativa già nel fine settimana. A rivelarlo è stato Alfredo Pedullà, secondo cui le parti sarebbero vicine alla firma di un preaccordo, passaggio ritenuto fondamentale per accompagnare il percorso verso il closing definitivo.

L'intesa preliminare consentirebbe infatti di entrare in una fase più concreta dell'operazione, fornendo maggiore stabilità a un progetto che guarda già alla prossima stagione. Rizzetta dovrebbe tornare in Italia la prossima settimana: prima sarà impegnato a Campobasso, dove terrà una conferenza, e successivamente raggiungerà la Calabria per proseguire il lavoro legato all'acquisizione del club.

Il nodo principale, però, resta il tempo. Giugno è iniziato e la stagione sportiva è di fatto già entrata nella sua fase di pianificazione. Allenatori, organici, staff e strategie di mercato sono elementi che richiedono certezze che, al momento, il club non può ancora offrire.

A oggi non risultano nemmeno comunicazioni ufficiali sull’organizzazione del ritiro pre-campionato, che potrebbe svolgersi al centro sportivo Sant’Agata come nelle ultime stagioni. Una soluzione che, però, apre interrogativi sulle condizioni della struttura nei prossimi mesi, in assenza di indicazioni chiare su manutenzione e gestione.

Per questo motivo il pre accordo assume un valore che va oltre l'aspetto formale. Rappresenterebbe un segnale importante per l'ambiente e consentirebbe di avviare con maggiore serenità le attività necessarie per costruire una Reggina competitiva.

La volontà di arrivare alla conclusione dell'operazione sembra esserci da entrambe le parti. Tuttavia, se la trattativa dovesse protrarsi ulteriormente, il rischio sarebbe quello di accumulare ritardi in una fase dell'anno particolarmente delicata. Nel calcio, la differenza tra una stagione programmata per tempo e una costruita in corsa può rivelarsi determinante. Ecco perché le prossime ore potrebbero rappresentare uno snodo cruciale per il futuro amaranto.