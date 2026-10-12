Al Granillo una prestazione opaca e pochi spunti offensivi frenano gli amaranto. Marchionni individua le difficoltà, ma adesso occorre ritrovare gioco, lucidità e concretezza

Il pareggio del Granillo contro la Vibonese lascia in eredità più di un interrogativo. Non tanto per un risultato che, preso singolarmente, può rientrare nelle difficoltà di un campionato lungo e combattuto, quanto per il modo in cui è maturato. La Reggina è apparsa poco lucida, prevedibile e incapace di trovare quella fluidità di manovra che aveva caratterizzato le prime giornate della stagione. Un passo falso sul piano della prestazione, prima ancora che del risultato, che impone una riflessione senza cedere a inutili allarmismi.

Dopo un avvio praticamente perfetto, gli amaranto sembrano aver smarrito parte delle proprie certezze. Le ultime due giornate di campionato hanno portato in dote appena un punto e, considerando anche l'impegno di Coppa Italia, il bilancio recente diventa ancora meno incoraggiante: tre partite e cinque reti incassate. Numeri che raccontano una fase di flessione e che meritano attenzione, soprattutto alla vigilia di un calendario impegnativo.

La classifica, con 16 punti e il primato condiviso con il Sambiase, resta ancora dalla parte della Reggina. Ma proprio questo è il momento di evitare che la posizione in classifica diventi un motivo per sottovalutare le difficoltà emerse. Una squadra che punta a vincere il campionato deve saper leggere i segnali del campo, intervenire sulle criticità e ritrovare in fretta la propria identità.

Marchionni non cerca scuse: il problema è il gioco

Le parole di mister Marchionni nel post partita fotografano con chiarezza il momento della squadra. Il tecnico amaranto ha riconosciuto le difficoltà incontrate contro una Vibonese organizzata, capace di mettere in evidenza i limiti di una Reggina troppo spesso confusionaria e poco efficace nella gestione del pallone.

L'aspetto più significativo riguarda la distanza tra quanto viene preparato durante la settimana e quanto poi si riesce a esprimere in campo. La squadra, secondo l'analisi dell'allenatore, tende a cercare troppo rapidamente la profondità, rinunciando a quella costruzione ragionata che dovrebbe consentirle di sviluppare la manovra e creare occasioni con maggiore continuità.

Non è soltanto una questione di precisione tecnica, ma anche di scelte, tempi di gioco e lucidità. Recuperare un pallone non basta se poi manca la capacità di trasformare quella riconquista in un'azione pericolosa. Allo stesso modo, aumentare il numero degli attaccanti non garantisce automaticamente una maggiore pressione offensiva se la squadra non riesce a servirli nelle condizioni migliori.

È proprio questo il passaggio che merita maggiore attenzione nelle dichiarazioni di Marchionni. Il tecnico ha sottolineato come, anche negli ultimi minuti, con quattro attaccanti in campo, la Reggina non sia riuscita a rendersi realmente pericolosa, arrivando persino a rinunciare ai cross. Un dato che va oltre il semplice episodio e che evidenzia una difficoltà collettiva nel dare un senso alle scelte offensive.

La Vibonese, dal canto suo, ha saputo sfruttare le incertezze amaranto, senza però creare, secondo la lettura dello stesso allenatore, un numero particolarmente elevato di occasioni da gol al di fuori delle fasi iniziali dei due tempi. Un elemento che rende ancora più evidente il rammarico per una partita nella quale la Reggina avrebbe potuto e dovuto fare qualcosa in più.

Un calendario che non concede pause

Il ciclo di partite contro Nuova Igea, Trapani e Vibonese era stato individuato come un banco di prova importante per misurare le reali potenzialità della squadra. Il confronto con avversarie competitive ha restituito indicazioni che non possono essere ignorate, soprattutto per quanto riguarda la capacità di imporre il proprio gioco contro formazioni organizzate e dotate di personalità.

Le prime cinque gare avevano alimentato entusiasmo e aspettative, ma avevano anche richiesto un notevole dispendio di energie. Marchionni ha ipotizzato che la squadra possa essersi abituata a quei ritmi e che, contro avversari capaci di giocare a calcio e di opporre una resistenza strutturata, siano emersi limiti rimasti meno visibili nelle prime settimane.

È una spiegazione plausibile, ma non può diventare un alibi. Le squadre che puntano al vertice devono saper gestire momenti differenti della stagione, adattarsi alle caratteristiche degli avversari e trovare soluzioni anche quando la condizione fisica o la brillantezza non sono ottimali.

La trasferta di domenica prossima a Caltanissetta contro la Nissa assume quindi un significato particolare. Non sarà soltanto un'altra partita da affrontare per muovere la classifica, ma un'occasione per capire se la Reggina abbia individuato la strada per uscire da questa fase complicata.

Serviranno maggiore ordine, una circolazione del pallone più rapida e la capacità di accompagnare l'azione con più uomini, senza rinunciare al ragionamento per cercare sistematicamente la giocata lunga. Soprattutto, sarà necessario ritrovare la convinzione nei propri mezzi.

Nessun allarme, ma è il momento di reagire

Il campionato è ancora lungo e sedici punti rappresentano una base importante dalla quale ripartire. Sarebbe sbagliato trasformare qualche risultato negativo in una crisi conclamata, così come sarebbe poco lungimirante liquidare tutto come un semplice incidente di percorso.

La Reggina deve dimostrare di saper correggere i propri errori, ritrovare solidità difensiva e costruire occasioni attraverso il gioco, senza affidarsi esclusivamente agli episodi o alle iniziative dei singoli.

Marchionni ha individuato alcuni aspetti da migliorare e ha mostrato di non essere soddisfatto della prestazione. Adesso, però, le analisi devono tradursi in risposte concrete sul terreno di gioco. La lucidità richiesta dal tecnico non riguarda soltanto la scelta del passaggio giusto o il momento in cui attaccare la profondità, ma anche la capacità della squadra di riconoscere le difficoltà e affrontarle con personalità.

La Reggina ha ancora tempo per correggere la rotta, ma non può permettersi di perdere altro terreno sul piano delle certezze. Le ambizioni impongono un salto di qualità, soprattutto a una fase offensiva che, numeri alla mano, non ha ancora garantito il rendimento atteso.

Il pareggio contro la Vibonese non deve alimentare processi sommari, ma servire da lezione. Il primato condiviso resta un dato positivo; la prestazione del Granillo, invece, è un campanello d'allarme. Ignorarlo sarebbe un errore. Ascoltarlo, intervenire e ripartire con convinzione è il compito che attende adesso la Reggina.

Perché i campionati si costruiscono anche attraverso le difficoltà, ma soltanto quando si ha la capacità di imparare da esse.