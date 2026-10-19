La vittoria contro la Nissa vale più dei tre punti. Per la Reggina rappresenta soprattutto una risposta sul piano mentale, la conferma di aver superato un momento complicato e la possibilità di ripartire con maggiore fiducia nelle proprie capacità. Il successo permette agli amaranto di lasciarsi alle spalle le ultime prestazioni, che avevano alimentato qualche dubbio, e di guardare con rinnovata determinazione ai prossimi impegni di campionato.

È questo il significato più importante che emerge dalle parole di mister Marchionni nel dopo gara. L'allenatore ha sottolineato non soltanto il risultato, ma soprattutto l'atteggiamento della squadra, capace di reagire alle difficoltà, lottare e difendere il vantaggio fino alla fine. Segnali che, in una stagione lunga e ricca di ostacoli, possono fare la differenza.

La risposta mentale prima ancora del risultato

«E’ stato importante vincere così, perché hai la consapevolezza di esserti ritrovato», ha dichiarato Marchionni, mettendo subito l'accento sull'aspetto psicologico della prestazione. La Reggina aveva bisogno di ritrovare certezze e la gara contro la Nissa ha offerto indicazioni incoraggianti.

Il tecnico ha apprezzato la capacità dei suoi di affrontare una partita non semplice, nella quale non sono mancati momenti di sofferenza. L'approccio è stato positivo, ma altrettanto significativa è stata la reazione nella ripresa, quando la squadra ha saputo stringere i denti e proteggere il risultato.

Una vittoria costruita attraverso caratteristiche diverse: aggressività, intensità, spirito di sacrificio e capacità di adattarsi alle esigenze della partita. Non soltanto qualità tecniche, dunque, ma anche quella componente caratteriale che Marchionni aveva chiesto ai suoi durante la settimana.

«Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra», ha ribadito l'allenatore, convinto che il gruppo abbia tratto insegnamenti preziosi dal periodo appena attraversato.

Gli errori da correggere e le risposte del gruppo

La soddisfazione per il successo non cancella, tuttavia, gli aspetti sui quali sarà necessario continuare a lavorare. Marchionni ha richiamato l'attenzione sugli errori evitabili, indicando in particolare una situazione nella quale la squadra si è fatta trovare scoperta dopo un calcio d'angolo a favore.

Un episodio che evidenzia la necessità di mantenere sempre alta la concentrazione, soprattutto nelle fasi in cui la gestione della gara diventa determinante. La capacità di riconoscere gli errori e correggerli rappresenta, secondo il tecnico, un passaggio fondamentale per continuare a crescere.

La Nissa conferma il valore degli amaranto

Un altro elemento sottolineato dall'allenatore riguarda il livello delle avversarie affrontate nelle ultime settimane. Dopo le prime giornate, qualcuno aveva evidenziato come la Reggina non avesse ancora incontrato alcune delle squadre considerate più competitive. Il ciclo appena concluso ha offerto un banco di prova significativo.

Marchionni ha ricordato che, contro le formazioni di vertice affrontate in questo periodo, la squadra ha conosciuto una sola sconfitta. Un dato che, nella sua lettura, contribuisce a confermare il valore del gruppo e la possibilità di competere con avversari di qualità.

Le difficoltà incontrate non sono state prive di conseguenze sul piano psicologico. Lo stesso tecnico ha ammesso che le ultime due prestazioni avevano fatto nascere qualche pensiero, ma ha anche ricordato come simili passaggi possano verificarsi nel corso di una stagione.

La risposta contro la Nissa assume quindi un significato particolare: la Reggina non ha soltanto ritrovato il successo, ma ha mostrato di saper affrontare una gara combattuta senza perdere compattezza e determinazione.

Favara, Ragusa ed Enna: tre occasioni da sfruttare

Archiviata la vittoria contro la Nissa, per la Reggina si apre adesso un nuovo segmento di campionato che, almeno sulla carta, presenta avversarie collocate nelle zone basse della classifica. Il calendario propone la trasferta contro il Favara, il successivo impegno casalingo al Granillo contro il Ragusa e, infine, un'altra gara lontano da casa contro l'Enna.

Tre appuntamenti che possono offrire agli amaranto l'opportunità di dare continuità al risultato appena conquistato e consolidare le certezze ritrovate. Dopo aver affrontato un ciclo particolarmente impegnativo, la squadra ha la possibilità di concentrarsi sulla regolarità dei risultati e sulla capacità di affrontare ogni partita con lo stesso livello di attenzione.

Proprio qui si nasconde una delle insidie maggiori. Le posizioni in classifica delle prossime avversarie non possono rappresentare un motivo per abbassare la guardia. Le partite considerate più accessibili richiedono spesso una gestione diversa, nella quale pazienza, concretezza e capacità di imporre il proprio gioco diventano decisive.

La vittoria contro la Nissa, insomma, non rappresenta un punto d'arrivo, ma una ripartenza. La Reggina ha ritrovato la testa, come ha sottolineato il suo allenatore. Adesso dovrà dimostrare di aver ritrovato anche la continuità necessaria per dare concretezza alle proprie ambizioni.

Tornano gli allenamenti a porte aperte: il programma della settimana

Buone notizie per i tifosi amaranto: la società amaranto ha comunicato che i sostenitori e gli organi d'informazione potranno tornare ad assistere agli allenamenti della prima squadra. Un'occasione per ritrovare da vicino la squadra e accompagnarla nella preparazione dei prossimi impegni di campionato.

Il programma della settimana prevede tre giornate di sedute a porte aperte. Si comincia martedì 20 ottobre, con l'allenamento fissato nel pomeriggio alle ore 15:30. Mercoledì 21 ottobre, invece, la squadra scenderà in campo al mattino, alle ore 10:30. Doppio appuntamento, infine, per giovedì 22 ottobre, quando sono previste una seduta mattutina alle ore 10:30 e una pomeridiana alle ore 15:30.