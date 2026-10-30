Attraverso un comunicato la Reggina 1914 comunica l’acquisto di Luca Bruno.

Dopo aver mosso i primi passi nel settore giovanile del Brescia, squadra della propria città natale, il difensore centrale classe 1996 ha disputato cinque campionati in serie C, per un totale di circa centotrenta presenze. Al suo attivo anche quattro presenze in B con la Pro Vercelli (stagione 2017/2018). Dal 2021 ad oggi, in serie D, ha indossato le maglie di Trapani, Grosseto, San Marzano e Nissa, vincendo lo scorso anno i playoff di categoria e diventando un punto fermo dei biancoscudati: nel campionato in corso, è sempre stato schierato titolare e spesso capitano.

«A Luca – il messaggio della società - un caloroso benvenuto nella famiglia amaranto».