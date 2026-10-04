«C’è poco da dire, non si è vista la solita Reggina, difficoltà tra il campo piccolo, ma non è un alibi e la bravura dell’avversario. Si girava la palla lentamente, non recuperavamo mai, credo non si sia vista una bella Reggina, complimenti al Trapani che ci ha messo quel qualcosa in più per vincerla». Così il tecnico della Reggina Marco Marchionni nel post-partita della gara persa in casa del Trapani.

«A un certo punto la gara sembrava sotto controllo, poi ci sono stati gli ultimi quindici minuti in cui ci siamo innervositi, non riusciavamo ad accorciare. Quando una grande squadra si rende conto che non può vincerla, deve pensare a non perderla e invece gli abbiamo fatto prendere coraggio. Vederci sempre in testa è bello, ma non possiamo ripetere questo tipo di prestazioni. La Coppa Italia? Proviamo a fare del nostro meglio, vedremo come andrà. Gli allenamenti mi daranno indicazioni su chi schierare. Tutta la squadra è stata al di sotto delle aspettative, tutto il centrocampo ha giocato sotto gli standard abituali e direi tutta la squadra».