Alla fine le voci che da alcuni giorni circolavano con insistenza si sono tramutate in realtà La Reggina e Domenico Girasole si lasciano «consensualmente». La società amaranto affida ad uno stringatissimo comunicato e ad un laconico «il club rivolge a Domenico i migliori auguri per il prosieguo della carriera», l’addio al capitano di diverse battaglie che soprattutto in questi terribili anni di serie D ha messo in campo cuore e grinta tirando fuori dai guai la Reggina in più di un’occasione. Da quel che è trapelato, è stato lo stesso Girasole a chiedere alla società di essere ceduto, evidentemente non soddisfatto della piega che stava assumendo la stagione per sé stesso. Ora dunque, la società ha accolto le richieste del calciatore reggino che lascia in riva allo Stretto il fratello Rosario quale suo degno erede.