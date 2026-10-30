Dopo nove giornate di campionato, il podio della Serie D è interamente occupato da club della nostra regione: amaranto e giallorossi condividono il primo posto a quota 20 punti, i rossoblù inseguono a quota 18

Due mesi e mezzo di campionato, nove giornate archiviate e un verdetto limpido: il vertice del Girone I di Serie D parla unicamente il dialetto calabrese. In testa alla classifica viaggia a braccetto la coppia formata da Reggina e Sambiase a quota 20 punti, immediatamente inseguita dalla Vibonese, terza forza del torneo con 18 lunghezze.

Un avvio di stagione straordinario che testimonia la bontà dei progetti tecnici delle tre compagini, capaci di imporre il proprio ritmo in un girone da sempre storicamente ostico, livellato verso l'alto e caratterizzato dalla forte presenza di piazze blasonate siciliane.

Un primato mai visto quantomeno nell'ultimo ventennio

Assistere a tre formazioni calabresi sul podio contemporaneamente non è soltanto una sorpresa, ma un vero e proprio evento statistico senza precedenti nel recente passato. Analizzando i dati delle ultime venti stagioni di Serie D (Girone I) alla nona giornata, infatti, una tripletta interamente calabrese non si era mai verificata.

Almeno negli ultimi vent'anni, la vetta è stata spesso terreno di conquista per corazzate siciliane (come il Trapani nel 2023/24, il Catania nel 2022/23 o il Palermo nel 2019/20) o campane (Cavese, Torrecuso, Savoia). Quando i club calabresi sono riusciti a piazzare proprie rappresentanti in alto, si è sempre trattato di presenze singole o al massimo in coppia, come accadde nel 2009/10 con Vigor Lamezia e Rosarno all'inseguimento del Milazzo o nel 2012/13 con il Cosenza secondo dietro l'ACR Messina.

Stagione 2025-26: Savoia 16, Atl. Palermo 16, Vibonese 15

Stagione 2024/25: Vibonese 20, Scafatese 19, Reggina 19

Stagione 2023/24: Trapani 24, Vibonese 21, Siracusa 16

Stagione 2022(23: Catania 27, FC Lamezia 19, Vibonese 16

Stagione 2021/22: Cavese 20, Gelbison 20, Acireale 18

Stagione 2020/21: FC Messina 20, Acireale 19, Messina 18

Stagione 2019/20: Palermo 27, Biancavilla 19, Troina 18

Stagione 2018/19: Bari 23, Nocerina 18, Turris 15

Stagione 2017-18: Troina 23, Nocerina 21, Ercolanese 19

Stagione 2016/17: Rende 20, Cavese 19, Igea Virtus 18

Stagione 2015/16: Cavese 19, Frattese 18, Siracusa 16

Stagione 2014/15: Torrecuso 21, Agropoli 19, Akragas 18

Stagione 2013/14: Savoia 24, Akragas 21, Montalto 17

Stagione 2012/13. Acr Messina 19, N. Cosenza 19, Gelbison 18

Stagione 2011/12: Adrano 20, Acri 19, Battipagliese 17

Stagione 2010/11: Ebolitana 19, Casertana 18, Sapri 18

Stagione 2009/10: Milazzo 22, Lamezia 20, Rosarno 18

Stagione 2008/09: Sirausa 20, Viribus 18, Sapri 15

Con la speranza che questo sia di buon auspicio per le attuali prime tre della classe.