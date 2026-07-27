Il francese è il primo calciatore annunciato della nuova proprietà. In carriera ha conquistato quattro titoli, tra cui le promozioni in Serie C con Giugliano e Vado e il double con il Campobasso

AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mady Abonckelet.



Arrivato in Italia nel 2015 dai francesi del Nantes, il centrocampista centrale classe 1998, nativo di Trappes, porta con sé un palmares impreziosito da quattro titoli: alle promozioni in C ottenute con il Vado nella stagione passata e con il Giugliano nella stagione 2021/2022, si aggiunge infatti il double con il Campobasso (2023/2024), che è valso ai molisani sia la vittoria del campionato che lo scudetto di categoria.



Il calciatore transalpino ha vestito anche le maglie di Olympia Agnonese, Gravina, Bisceglie, Pontarlier (Francia) e United Riccione, per un totale di 289 presenze, ventitré reti e undici assist vincenti.



A Mady un caloroso benvenuto nella famiglia amaranto.