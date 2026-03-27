Il ventinovesimo turno del girone I di Serie D si preannuncia decisivo, soprattutto per le squadre calabresi, a sei giornate dalla fine della regular season.

La sfida di cartello è senza dubbio quella che vedrà la Reggina impegnata in trasferta sul campo della capolista Athletic Palermo. Una gara che assume i contorni di uno spartiacque per la stagione amaranto. Il successo ottenuto contro l’Igea Virtus ha restituito ossigeno e fiducia alla squadra di Torrisi, che si presenta all’appuntamento con 50 punti, a sole quattro lunghezze dalla vetta occupata proprio dai siciliani. In un contesto di classifica estremamente compatto, con la Nissa a quota 53 e il Savoia a 51, ogni dettaglio può fare la differenza. Per la Reggina non ci sono alternative: una vittoria riaprirebbe concretamente la corsa alla promozione, mentre un risultato negativo rischierebbe di ridimensionare in modo quasi definitivo le ambizioni di primato. Più che uno scontro diretto, una finale anticipata, anche sotto il profilo psicologico.

Attenzione anche al derby tra Vigor Lamezia e Vibonese, confronto che mette in palio punti pesanti soprattutto in chiave salvezza. I biancoverdi arrivano all’appuntamento con maggiore serenità, forti di una classifica che li tiene a distanza dalla zona calda e di un rendimento offensivo tra i migliori del girone di ritorno. Dall’altra parte, la Vibonese è chiamata a una prova di carattere: la squadra di Fanello, ancora invischiata nei playout, è a secco di vittorie da due mesi ma ha mostrato segnali di reazione nelle ultime uscite. Il derby rappresenta dunque un crocevia fondamentale, non solo per la classifica ma anche per ritrovare fiducia e continuità.

Situazione più tranquilla per il Sambiase, che da tempo ha messo in cassaforte la permanenza in categoria. I giallorossi, a quota 42 punti, restano comunque a soli quattro punti dalla zona playoff, un obiettivo ambizioso ma non del tutto fuori portata. La squadra di Tony Lio ha dimostrato nel corso della stagione di poter sorprendere e proverà a farlo anche nella trasferta contro l’Acireale, formazione in piena lotta per evitare i playout. Una gara tutt’altro che semplice, ma che potrebbe alimentare ulteriormente le residue speranze di agganciare il treno degli spareggi promozione.