Goleade per Juniones e Under 15 regionale rispettivamente contro Vibonese e Siderno
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Il week end da poco passato agli archivi ha visto le giovanili amaranto ottenere un doppio successo, ad opera di Juniores ed Under 15. Ferme ai box, le altre tre compagini: l'Under 17 non è scesa in campo visto che i pari età del Trebisacce non si sono presentati, l'Under 16 ha osservato un turno di riposo mentre la gara dell'Under 14 è stata rinviata a lunedì 2 novembre.
Di seguito, il riepilogo.
JUNIORES
Campionato nazionale Girone L, 4ª giornata: Reggina-Vibonese 3-0
Marcatori: Verteramo (2), Pitasi.
UNDER 17 ELITE
Girone unico Calabria, 4ª giornata: Reggina-Trebisacce non disputata
UNDER 15 REGIONALE
Giovanissimi Regionali girone D, 3ª giornata: Reggina-Union Siderno 8-0
Marcatori: Sergio (2), Calandruccio (2), Giannotta, Cama, Denisi, Di Giuseppe.
UNDER 14 ELITE
Girone unico Calabria, 4ª giornata: Reggina-S.Corigliano rinviata a lunedì 2 novembre