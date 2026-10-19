Goleade per Juniones e Under 15 regionale rispettivamente contro Vibonese e Siderno

Il week end da poco passato agli archivi ha visto le giovanili amaranto ottenere un doppio successo, ad opera di Juniores ed Under 15. Ferme ai box, le altre tre compagini: l'Under 17 non è scesa in campo visto che i pari età del Trebisacce non si sono presentati, l'Under 16 ha osservato un turno di riposo mentre la gara dell'Under 14 è stata rinviata a lunedì 2 novembre.



Di seguito, il riepilogo.



JUNIORES

Campionato nazionale Girone L, 4ª giornata: Reggina-Vibonese 3-0

Marcatori: Verteramo (2), Pitasi.



UNDER 17 ELITE

Girone unico Calabria, 4ª giornata: Reggina-Trebisacce non disputata



UNDER 15 REGIONALE

Giovanissimi Regionali girone D, 3ª giornata: Reggina-Union Siderno 8-0

Marcatori: Sergio (2), Calandruccio (2), Giannotta, Cama, Denisi, Di Giuseppe.



UNDER 14 ELITE

Girone unico Calabria, 4ª giornata: Reggina-S.Corigliano rinviata a lunedì 2 novembre