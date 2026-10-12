Torna anche quest’anno il collaudato percorso del Centro Sportivo Italiano interamente dedicato ai più piccoli delle categorie Under 8, Under 10 e Under 11.

È tutto pronto per il fischio d’inizio della nuova stagione dell’Attività Sportiva Giovanile del CSI Reggio Calabria. Un'annata che si preannuncia ricca di appuntamenti e che vedrà il grande ritorno di “Sport&Go – Crescere con lo Sport”, il collaudato percorso del Centro Sportivo Italiano interamente dedicato ai più piccoli delle categorie Under 8, Under 10 e Under 11.

Il progetto, che si estende fino alle categorie Under 12, Under 14 e Under 16, coinvolgerà attivamente bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni nelle discipline della pallacanestro, della pallavolo e del calcio a 5.

Il cuore pulsante dell'iniziativa per la fascia 6-12 anni resta il modello della polisportività. Il programma "Sport&Go!", infatti, affianca ai classici sport di squadra un percorso multidisciplinare strutturato come un vero e proprio triathlon, in cui i giovani atleti si misureranno in prove di corsa veloce (60 metri), salto in lungo e lancio del vortex. L'obiettivo è stimolare lo sviluppo motorio complessivo, rimettendo al centro i gesti chiave del movimento: correre, saltare e lanciare.

La visione del CSI Reggio Calabria supera i confini del rettangolo di gioco, puntando sulla crescita dell'intera comunità educante. Sono infatti già partiti, con un'importante risposta in termini di adesioni da parte del movimento reggino, i corsi di formazione per gli allenatori delle tre discipline (le iscrizioni sono ancora aperte tramite i canali ufficiali del comitato).

Grande attenzione è riservata anche alle famiglie con il progetto "Genitori in Campo". Il primo appuntamento è fissato per giovedì 15 ottobre presso l'Aula Magna dell'Istituto Comprensivo "Cassiodoro-Don Bosco" di Pellaro. L'incontro laboratoriale, guidato dalla dottoressa Valentina Cartisano, offrirà a mamme e papà gli strumenti per accompagnare i figli nell'esperienza sportiva in modo equilibrato, evitando di proiettare sui più piccoli le aspettative tipiche del mondo adulto.

Il cammino verso le Finali Nazionali 2027

La Fase Provinciale delle competizioni giovanili prenderà ufficialmente il via nell'ultima settimana di ottobre per poi concludersi a maggio con le Feste delle Finali Provinciali. I passaggi successivi decreteranno le squadre che voleranno alle attesissime Finali Nazionali 2027, l'evento conclusivo che rappresenta da sempre un'esperienza formativa e umana indelebile per i giovani atleti.

Tutti i dettagli sui calendari e le modalità di partecipazione sono consultabili sul sito istituzionale del comitato.