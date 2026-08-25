La nuova stagione della Reggio BiC prende forma anche attraverso il calendario ufficiale della Serie A FIPIC 2026/27. La formazione amaranto è pronta a tornare protagonista nel massimo campionato italiano di basket in carrozzina, con un percorso che vedrà la squadra reggina affrontare alcune delle realtà più importanti del panorama nazionale.



L’esordio è fissato al PalaCalafiore, dove la Reggio BiC affronterà la Dinamo Lab Banco di Sardegna. Una sfida subito di grande interesse, che aprirà ufficialmente il cammino della formazione reggina davanti al proprio pubblico.



Il calendario prevede poi una serie di appuntamenti casalinghi distribuiti tra il PalaCalafiore e il Palamazzetto – Pianeta Viola, impianto che ospiterà una delle gare interne della stagione.

Dopo la sfida d'esordio, il primo appuntamento casalingo successivo sarà quello del 14 novembre, quando a Reggio Calabria arriverà il Padova Millennium Basket. Una settimana più tardi, il 21 novembre, sarà invece la volta dell'Asinara Waves Porto Torres.



A dicembre doppio appuntamento al Palamazzetto – Pianeta Viola: il 5 dicembre la Reggio BiC affronterà la Menarini Volpi Rosse Firenze, mentre il 12 dicembre sarà il turno del Santo Stefano KOS Group.



Il nuovo anno si aprirà nuovamente al PalaCalafiore. Il 9 gennaio 2027 gli amaranto riceveranno la Deco Amicacci Abruzzo, mentre il 23 gennaio sarà di scena a Reggio Calabria la Unipol Briantea84 Cantù, una delle formazioni storicamente più importanti del movimento italiano.

Il girone proseguirà poi con altre due sfide casalinghe al PalaCalafiore: il 27 febbraio contro la Crich PDM Treviso e il 3 aprile contro la Special Bergamo Sport Montello.



Per la Reggio BiC sarà dunque una stagione ricca di appuntamenti e di sfide di alto livello, con l'obiettivo di confermare il percorso di crescita intrapreso negli ultimi anni e continuare a essere protagonista nel campionato di Serie A FIPIC.



Il calendario delle gare interne

* 24 ottobre 2026, ore 15:30 Reggio Bic – Dinamo Lab Banco di Sardegna – PalaCalafiore

* 14 novembre 2026, ore 19:30 Reggio Bic – Padova Millennium Basket – PalaCalafiore

* 21 novembre 2026, ore 15:30 Reggio Bic – Asinara Waves Porto Torres – PalaCalafiore

* 5 dicembre 2026, ore 17:00 Reggio Bic – Menarini Volpi Rosse Firenze – Palamazzetto – Pianeta Viola

* 12 dicembre 2026, ore 14:30 Reggio Bic – Santo Stefano KOS Group – Palamazzetto – Pianeta Viola

* 9 gennaio 2027, ore 14:30 Reggio Bic – Deco Amicacci Abruzzo – PalaCalafiore

* 23 gennaio 2027, ore 16:00 Reggio Bic – Unipol Briantea84 Cantù – PalaCalafiore

* 27 febbraio 2027, ore 16:00 Reggio Bic – Crich PDM Treviso – PalaCalafiore

* 3 aprile 2027, ore 16:00 Reggio Bic – Special Bergamo Sport Montello – PalaCalafiore

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La Reggio BiC si prepara così a una nuova stagione di grande intensità, con il PalaCalafiore e il Palamazzetto – Pianeta Viola pronti a diventare ancora una volta il cuore delle sfide amaranto.

