Quarant’anni dopo la sua tragica scomparsa, Reggio Calabria si prepara a ricordare Massimo Mazzetto, uno dei volti più amati della storia della Viola. Giovedì 18 giugno ricorrerà infatti il quarantesimo anniversario della morte dell’atleta biancoblù, scomparso il 18 giugno 1986 all’età di soli 21 anni.
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Per l’occasione l’associazione Viola Inside ha organizzato un momento commemorativo aperto alla cittadinanza, agli sportivi, ai tifosi e a quanti desiderano rendere omaggio alla memoria di un giocatore che ha lasciato un segno profondo nella storia del basket reggino.
L’appuntamento è fissato per le 19.45 sul Lungomare Falcomatà, ai piedi del monumento «Il Dono», realizzato proprio in memoria di Mazzetto e divenuto negli anni luogo simbolo del ricordo dell’indimenticato cestista.
Nel corso della cerimonia sono previsti gli interventi dei rappresentanti di Viola Inside, di alcuni ex compagni di squadra e di amici che hanno condiviso con lui esperienze sportive e personali. Particolare rilievo sarà dato alla lettura di alcuni brani dedicati al pensiero e ai valori che hanno caratterizzato la breve ma intensa vita del giovane atleta.
A distanza di quattro decenni dalla sua scomparsa, il ricordo di Massimo Mazzetto continua a essere vivo nella memoria della città. Un’eredità che va oltre il valore sportivo e che racconta la storia di un ragazzo capace di lasciare un’impronta profonda nella comunità reggina.
La commemorazione sarà aperta a tutti coloro che vorranno partecipare e condividere un momento di ricordo nel nome di uno dei simboli più amati della pallacanestro cittadina.