Per l’occasione l’associazione Viola Inside ha organizzato un momento commemorativo aperto alla cittadinanza, agli sportivi, ai tifosi e a quanti desiderano rendere omaggio alla memoria di un giocatore che ha lasciato un segno profondo nella storia del basket reggino.

L’appuntamento è fissato per le 19.45 sul Lungomare Falcomatà, ai piedi del monumento «Il Dono», realizzato proprio in memoria di Mazzetto e divenuto negli anni luogo simbolo del ricordo dell’indimenticato cestista.

Nel corso della cerimonia sono previsti gli interventi dei rappresentanti di Viola Inside, di alcuni ex compagni di squadra e di amici che hanno condiviso con lui esperienze sportive e personali. Particolare rilievo sarà dato alla lettura di alcuni brani dedicati al pensiero e ai valori che hanno caratterizzato la breve ma intensa vita del giovane atleta.

A distanza di quattro decenni dalla sua scomparsa, il ricordo di Massimo Mazzetto continua a essere vivo nella memoria della città. Un’eredità che va oltre il valore sportivo e che racconta la storia di un ragazzo capace di lasciare un’impronta profonda nella comunità reggina.

La commemorazione sarà aperta a tutti coloro che vorranno partecipare e condividere un momento di ricordo nel nome di uno dei simboli più amati della pallacanestro cittadina.