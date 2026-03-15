Campo completamente inzuppato e pallone che non rimbalza: dopo due sopralluoghi l’arbitro Matteo Cavacini decide per il rinvio della gara a data da destinarsi
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La partita più attesa della giornata non si giocherà. Il match tra Nuova Igea Virtus-Reggina è stato ufficialmente rinviato a causa delle pessime condizioni del terreno di gioco.
Il forte maltempo che ha colpito la zona nelle ore precedenti alla gara ha reso il campo completamente inzuppato d’acqua. In diverse zone del terreno il pallone non riusciva nemmeno a rimbalzare, rendendo impossibile lo svolgimento regolare dell’incontro.
Alle 14:30, orario fissato per il calcio d’inizio, il direttore di gara Matteo Cavacini ha effettuato un primo sopralluogo sul campo insieme ai capitani delle due squadre. Nonostante le difficoltà evidenti, si è deciso di attendere ancora nella speranza di un miglioramento della situazione.
Nel frattempo gli addetti ai lavori si sono messi all’opera per provare a far defluire l’acqua dal terreno di gioco, tentando di rendere praticabile almeno parte del campo. Tuttavia, nonostante gli sforzi, le condizioni sono rimaste critiche.
Dopo circa quaranta minuti è stato effettuato un secondo sopralluogo. A quel punto, constatata l’impossibilità di garantire il regolare svolgimento della gara, il direttore di gara ha preso la decisione definitiva.
Il signor Cavacini, di comune accordo con i capitani delle due squadre, ha decretato il rinvio della partita a data da destinarsi. Ora si attende la comunicazione ufficiale per conoscere quando verrà recuperato l’attesissimo incontro.