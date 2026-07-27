Un'intesa quadriennale per rafforzare il legame tra porti, territorio e sport, con particolare attenzione alla vela paralimpica, all'accessibilità e alla valorizzazione delle aree demaniali.

L'accordo è stato firmato dall'avvocato Fabio Colella, consigliere nazionale della FIV con delega al Para Sailing, in rappresentanza del presidente federale Francesco Ettorre, e dal presidente dell'Autorità portuale, Francesco Rizzo.

L'intesa individua come priorità strategiche l'inclusione sociale, la sostenibilità ambientale, la valorizzazione del demanio marittimo e una maggiore integrazione tra porto e città. Tra gli effetti attesi anche lo sviluppo di nuove attività veliche e nautiche nel porto di Reggio Calabria e negli altri scali gestiti dall'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, ossia Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni e Saline.

Tra gli interventi previsti figurano la realizzazione di posti barca dedicati alla vela paralimpica, l'installazione di infrastrutture per migliorare l'accessibilità, come gruette, rampe e sistemi di assistenza all'imbarco per gli atleti con disabilità, oltre alla rigenerazione di aree demaniali dismesse o sottoutilizzate da destinare ad attività sportive, scivoli di alaggio e nuovi poli dedicati alla nautica.

L'accordo prevede inoltre il sostegno alla candidatura dello Stretto per l'organizzazione di regate nazionali e internazionali e la promozione del progetto "Vela Scuola", destinato agli studenti del territorio nell'ambito dell'iniziativa "Sport della vela nei Porti".

Colella: «Il porto di Reggio torna a essere uno spazio aperto alla comunità»

«La firma di questo protocollo rappresenta un passaggio di fondamentale importanza per l'intero movimento velico e per il nostro territorio», ha dichiarato Fabio Colella, sottolineando come l'intesa renda «finalmente possibile l'avvio e lo sviluppo di attività sportive, sociali e promozionali all'interno del porto di Reggio Calabria, restituendo all'infrastruttura il suo ruolo naturale di spazio aperto alla comunità e al mare».

Secondo Colella, il protocollo «favorirà pienamente quanto in programma dall'amministrazione Cannizzaro», sostenendo la visione di un porto con una funzione strategica per il turismo e lo sviluppo economico e sociale della città.

Un'attenzione particolare è riservata al Para Sailing, con l'obiettivo di fare dello Stretto un punto di riferimento per la vela accessibile. «Grazie alla previsione di posti barca dedicati e all'installazione di ausili tecnici come sollevatori e rampe accessibili – ha concluso – abbattiamo ogni barriera all'accesso al mare. Da oggi porti e territorio lavorano insieme per promuovere lo sport senza limiti, la tutela ambientale e la crescita sociale delle nostre città».