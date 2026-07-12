Ponte sullo Stretto, torna la protesta degli ambientalisti
A Villa San Giovanni, Goletta Verde ha esposto uno striscione con la scritta "No Ponte", mentre Legambiente, Greenpeace, Lipu e WWF chiedono di destinare le risorse al potenziamento della mobilità sostenibile e della rete ferroviaria tra Calabria e Sicilia
Tra gli altri centri, Catanzaro, Vibo Valentia, Rende e Lamezia Terme, sono destinatari fino ad un massimo di 200 mila euro di un contributo destinato alla lotta contro l’abbandono illecito dei rifiuti e per la riqualificazione delle aree degradate