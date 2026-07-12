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Cronaca

Ponte sullo Stretto, torna la protesta degli ambientalisti

A Villa San Giovanni, Goletta Verde ha esposto uno striscione con la scritta "No Ponte", mentre Legambiente, Greenpeace, Lipu e WWF chiedono di destinare le risorse al potenziamento della mobilità sostenibile e della rete ferroviaria tra Calabria e Sicilia

12 luglio, 2026
salvaguardia del territorio

Dalla Regione 6 milioni a 32 comuni per il risanamento ambientale – L’ELENCO

Tra gli altri centri, Catanzaro, Vibo Valentia, Rende e Lamezia Terme, sono destinatari fino ad un massimo di 200 mila euro di un contributo destinato alla lotta contro l’abbandono illecito dei rifiuti e per la riqualificazione delle aree degradate
Redazione
12 gennaio 2026
Ore 06:49
Dalla Regione 6 milioni a 32 comuni per il risanamento ambientale –\u00A0L’ELENCO\n