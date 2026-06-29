Un percorso importante e virtuoso, coordinato dall’assessore Patrizia Iamundo con il supporto del Comando di Polizia Locale
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Al fine del conseguimento degli obiettivi della Legge regionale "Promozione del benessere degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo", il Comune di Cittanova ha avviato un percorso di affido-adozione dei cani catturati e messi in sicurezza dall’Ente. Un percorso importante e virtuoso, coordinato dall’Assessore Patrizia Iamundo con il supporto del Comando di Polizia Locale, che intende promuovere una nuova fase di impegno condiviso rivolto al benessere degli animali.
Sul sito istituzionale www.comune.cittanova.rc.it. è stato pubblicato l’elenco di tutti gli animali vaganti rinvenuti sul territorio comunale e attualmente accuditi presso il canile “La casa degli amici di Fluk” di Oppido Mamertina con lo scopo di facilitare il percorso di affido o il riconoscimento da parte di proprietari di eventuali cani smarriti
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi agli uffici della Polizia Locale del Comune di Cittanova, in via Pisacane n.7, oppure telefonando al 0966 660500 o inviando una mail ai seguenti indirizzi: settorevigilanza@comune.cittanova.rc.it - vigilanza.cittanova@asmepec.it