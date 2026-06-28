Risorse fino a 150mila euro per ciascun ente beneficiario (fino a 15mila abitanti) per progetti di manutenzione stradale immediatamente cantierabili. I fondi erogati nell’ambito del Piano regionale degli interventi micro-infrastrutturali per le comunità locali
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Sono 212 i Comuni calabresi inseriti nell’elenco regionale degli interventi di piccola viabilità finanziati nell’ambito del Piano regionale degli interventi micro-infrastrutturali per le comunità locali (PRIMI). Il prospetto assegna complessivamente 30.950.423,48 euro per opere stradali nei centri con popolazione fino a 15mila abitanti.
Il programma nasce dalla ricognizione avviata dalla Regione Calabria per individuare progetti immediatamente cantierabili presso gli enti locali. L’avviso pubblico, collegato alla programmazione FSC 2021-2027, prevedeva una sola candidatura per ciascun Comune, un importo massimo di 150mila euro e la presenza della progettazione esecutiva, dunque interventi immediatamente canteriabili in tutte le province calabresi.
La conferenza stampa del 3 luglio
Il Piano sarà illustrato venerdì 3 luglio alle 11.30, alla Cittadella regionale, dal vicepresidente e assessore ai Lavori pubblici della Regione Calabria, Filippo Mancuso, che ha convocato gli amministratori locali per presentare il quadro degli interventi micro-infrastrutturali destinati alle comunità locali.
Secondo quanto comunicato dalla Regione, l’iniziativa nasce dalla necessità di dare seguito alla ricognizione avviata la scorsa estate e di veicolare risorse sui territori per fronteggiare esigenze ordinarie e criticità sopraggiunte anche a causa delle condizioni meteorologiche estreme legate al ciclone Harry e agli eventi successivi. Mancuso ha inoltre evidenziato la volontà di attuare il Piano in tempi brevi, con particolare attenzione ai Comuni più piccoli e alla fruibilità degli spazi anche in vista dell’accoglienza turistica.
Provincia di Cosenza
Sono 78 i Comuni della provincia di Cosenza presenti nell’elenco regionale con riferimento agli interventi di piccola viabilità:
- Aieta: 134.980,68 euro
- Albidona: 150.000,00 euro
- Alessandria del Carretto: 134.980,68 euro
- Altomonte: 150.000,00 euro
- Amantea: 150.000,00 euro
- Amendolara: 150.000,00 euro
- Aprigliano: 149.927,80 euro
- Belmonte Calabro: 150.000,00 euro
- Belsito: 134.980,68 euro
- Bianchi: 150.000,00 euro
- Bocchigliero: 150.000,00 euro
- Bonifati: 150.000,00 euro
- Buonvicino: 150.000,00 euro
- Campana: 149.927,80 euro
- Carpanzano: 134.980,68 euro
- Casali del Manco: 150.000,00 euro
- Celico: 150.000,00 euro
- Cerchiara di Calabria: 150.000,00 euro
- Cervicati: 134.980,68 euro
- Colosimi: 149.846,14 euro
- Cropalati: 134.980,68 euro
- Diamante: 150.000,00 euro
- Dipignano: 150.000,00 euro
- Fagnano Castello: 150.000,00 euro
- Figline Vegliaturo: 150.000,00 euro
- Fiumefreddo Bruzio: 150.000,00 euro
- Francavilla Marittima: 150.000,00 euro
- Frascineto: 150.000,00 euro
- Fuscaldo: 150.000,00 euro
- Grisolia: 150.000,00 euro
- Grimaldi: 149.927,80 euro
- Laino Castello: 134.980,68 euro
- Lattarico: 150.000,00 euro
- Longobardi: 149.984,12 euro
- Malvito: 149.971,42 euro
- Marano Principato: 149.500,00 euro
- Marzi: 134.980,68 euro
- Mendicino: 150.000,00 euro
- Morano Calabro: 149.996,14 euro
- Mormanno: 150.000,00 euro
- Nocara: 134.980,68 euro
- Paludi: 134.980,68 euro
- Panettieri: 134.980,68 euro
- Papasidero: 134.980,68 euro
- Paterno Calabro: 150.000,00 euro
- Piane Crati: 149.928,00 euro
- Plataci: 134.980,68 euro
- Praia a Mare: 150.000,00 euro
- Rota Greca: 134.980,68 euro
- Rose: 150.000,00 euro
- San Basile: 134.980,68 euro
- San Cosmo Albanese: 134.980,68 euro
- San Demetrio Corone: 150.000,00 euro
- San Fili: 150.000,00 euro
- San Lorenzo del Vallo: 150.000,00 euro
- San Lucido: 150.000,00 euro
- San Marco Argentano: 150.000,00 euro
- San Martino di Finita: 134.980,68 euro
- San Nicola Arcella: 150.000,00 euro
- San Pietro in Amantea: 134.980,68 euro
- San Pietro in Guarano: 149.946,00 euro
- San Sosti: 150.000,00 euro
- San Vincenzo La Costa: 150.000,00 euro
- Sant’Agata di Esaro: 150.000,00 euro
- Santa Caterina Albanese: 149.999,32 euro
- Santa Domenica Talao: 150.000,00 euro
- Santa Sofia d’Epiro: 150.000,00 euro
- Santo Stefano di Rogliano: 150.000,00 euro
- Scalea: 150.000,00 euro
- Scigliano: 150.000,00 euro
- Serra d’Aiello: 134.980,68 euro
- Spezzano della Sila: 149.927,80 euro
- Terranova da Sibari: 150.000,00 euro
- Torano Castello: 149.927,80 euro
- Tortora: 150.000,00 euro
- Vaccarizzo Albanese: 150.000,00 euro
- Verbicaro: 150.000,00 euro
- Zumpano: 149.927,80 euro
Provincia di Catanzaro: 49 Comuni
- Amaroni: 150.000,00 euro
- Amato: 134.980,68 euro
- Badolato: 150.000,00 euro
- Belcastro: 150.000,00 euro
- Borgia: 150.000,00 euro
- Botricello: 145.000,00 euro
- Caraffa di Catanzaro: 150.000,00 euro
- Carlopoli: 150.000,00 euro
- Cerva: 150.000,00 euro
- Cicala: 134.980,68 euro
- Cortale: 150.000,00 euro
- Cropani: 149.953,00 euro
- Curinga: 150.000,00 euro
- Decollatura: 150.000,00 euro
- Gagliato: 134.980,68 euro
- Gimigliano: 150.000,00 euro
- Girifalco: 150.000,00 euro
- Guardavalle: 150.000,00 euro
- Isca sullo Ionio: 150.000,00 euro
- Jacurso: 134.980,68 euro
- Maida: 150.000,00 euro
- Marcedusa: 134.980,68 euro
- Martirano: 134.980,68 euro
- Martirano Lombardo: 134.980,68 euro
- Miglierina: 134.980,68 euro
- Montauro: 150.000,00 euro
- Nocera Terinese: 149.997,41 euro
- Olivadi: 134.980,68 euro
- Palermiti: 149.500,00 euro
- Pentone: 150.000,00 euro
- Petrizzi: 134.980,68 euro
- Petronà: 150.000,00 euro
- Platania: 150.000,00 euro
- San Floro: 134.980,68 euro
- San Mango d’Aquino: 149.882,91 euro
- San Pietro Apostolo: 150.000,00 euro
- San Sostene: 150.000,00 euro
- San Vito sullo Ionio: 150.000,00 euro
- Sant’Andrea Apostolo dello Ionio: 150.000,00 euro
- Satriano: 150.000,00 euro
- Sellia: 134.980,68 euro
- Sellia Marina: 150.000,00 euro
- Sersale: 150.000,00 euro
- Settingiano: 150.000,00 euro
- Squillace: 149.999,87 euro
- Stalettì: 150.000,00 euro
- Taverna: 150.000,00 euro
- Tiriolo: 150.000,00 euro
- Zagarise: 150.000,00 euro
Provincia di Crotone: 13 Comuni
- Caccuri: 150.000,00 euro
- Carfizzi: 134.980,68 euro
- Castelsilano: 134.980,68 euro
- Cirò: 150.000,00 euro
- Pallagorio: 134.980,68 euro
- Rocca di Neto: 150.000,00 euro
- Roccabernarda: 150.000,00 euro
- San Nicola dell’Alto: 134.980,68 euro
- Santa Severina: 150.000,00 euro
- Scandale: 150.000,00 euro
- Strongoli: 150.000,00 euro
- Umbriatico: 134.980,68 euro
- Verzino: 150.000,00 euro
Provincia di Reggio Calabria: 49 Comuni
- Africo: 149.952,66 euro
- Agnana Calabra: 134.980,68 euro
- Antonimina: 150.000,00 euro
- Ardore: 150.000,00 euro
- Bagaladi: 134.980,68 euro
- Benestare: 150.000,00 euro
- Bianco: 150.000,00 euro
- Bivongi: 150.000,00 euro
- Bova Marina: 150.000,00 euro
- Brancaleone: 150.000,00 euro
- Bruzzano Zeffirio: 150.000,00 euro
- Calanna: 134.980,68 euro
- Campo Calabro: 150.000,00 euro
- Canolo: 134.980,68 euro
- Careri: 150.000,00 euro
- Caulonia: 150.000,00 euro
- Ciminà: 134.980,68 euro
- Condofuri: 150.000,00 euro
- Cosoleto: 134.980,68 euro
- Delianuova: 150.000,00 euro
- Feroleto della Chiesa: 150.000,00 euro
- Fiumara: 134.980,68 euro
- Galatro: 149.481,34 euro
- Gerace: 150.000,00 euro
- Gioiosa Ionica: 150.000,00 euro
- Maropati: 150.000,00 euro
- Martone: 134.980,68 euro
- Melicucco: 150.000,00 euro
- Molochio: 149.500,00 euro
- Montebello Jonico: 149.500,00 euro
- Motta San Giovanni: 150.000,00 euro
- Pazzano: 134.980,68 euro
- Placanica: 134.980,68 euro
- Platì: 150.000,00 euro
- Rizziconi: 150.000,00 euro
- Samo: 134.980,68 euro
- San Lorenzo: 150.000,00 euro
- San Roberto: 150.000,00 euro
- Santa Cristina d’Aspromonte: 134.980,68 euro
- Scido: 134.980,68 euro
- Scilla: 150.000,00 euro
- Seminara: 150.000,00 euro
- Sinopoli: 150.000,00 euro
- Staiti: 134.980,68 euro
- Stignano: 150.000,00 euro
- Stilo: 150.000,00 euro
- Taurianova: 150.000,00 euro
- Terranova Sappo Minulio: 134.980,68 euro
- Varapodio: 150.000,00 euro
Provincia di Vibo Valentia: 23 Comuni
- Acquaro: 150.000,00 euro
- Arena: 150.000,00 euro
- Briatico: 150.000,00 euro
- Drapia: 150.000,00 euro
- Filandari: 150.000,00 euro
- Francavilla Angitola: 150.000,00 euro
- Gerocarne: 150.000,00 euro
- Jonadi: 150.000,00 euro
- Limbadi: 150.000,00 euro
- Mileto: 150.000,00 euro
- Mongiana: 134.980,68 euro
- Monterosso Calabro: 150.000,00 euro
- Nardodipace: 150.000,00 euro
- Pizzoni: 134.980,68 euro
- Polia: 134.980,68 euro
- Ricadi: 150.000,00 euro
- San Calogero: 150.000,00 euro
- San Nicola da Crissa: 150.000,00 euro
- Serra San Bruno: 150.000,00 euro
- Sorianello: 150.000,00 euro
- Vallelonga: 134.980,68 euro
- Vazzano: 134.980,68 euro
- Zungri: 150.000,00 euro
Il quadro regionale
Il numero più alto di Comuni beneficiari si registra nella provincia di Cosenza, con 78 enti inseriti nell’elenco. Seguono le province di Catanzaro e Reggio Calabria, entrambe con 49 Comuni, quindi Vibo Valentia con 23 e Crotone con 13.
La misura si muove dentro una cornice pensata per finanziare interventi di dimensione contenuta ma immediatamente realizzabili, soprattutto nei centri più piccoli. Il limite massimo di 150mila euro per ciascuna candidatura ha consentito di distribuire le risorse su un numero molto ampio di amministrazioni, con l’obiettivo di migliorare tratti di viabilità locale e infrastrutture considerate essenziali per l’accessibilità dei territori.