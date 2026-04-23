In occasione della Giornata della Terra, nata per sensibilizzare alla salvaguardia del pianeta, a Gioia Tauro si è svolto il Plogging Day, una mobilitazione globale promossa da Plastic Free Onlus che unisce l'attività fisica alla raccolta dei rifiuti dispersi nell'ambiente. L’iniziativa è stata organizzata dalla referente di zona Plastic free, Maria Cristina Altomonte in sinergia con l’amministrazione comunale, scuole, imprenditoria e associazioni locali. Hanno partecipato alla raccolta lungo il litorale gioiese circa 200 studenti, con i dirigenti e i docenti, dell’Istituto d’istruzione superiore “Severi” e dell'istituto comprensivo “Pentimalli-Campanella-PaoloVI”. Gli assessori all'ambiente, Cristian Guerrisi, e all'istruzione, Domenica Speranza, insieme al sindaco, Simona Scarcella, si sono impegnati a permettere la buona riuscita dell’evento ecologico. L’amministrazione comunale ha altresì garantito il trasporto degli studenti con un servizio navetta, mettendo a disposizione gli scuolabus dell’ente. Presenti anche l’associazione locale, Pro Gioia e il Comitato Croce Rossa di Gioia Tauro con i giovani del progetto del servizio civile ambientale, che invieranno report sull’evento al ministero dell’ambiente. Una bella mattinata che ha unito tutti con l’obiettivo concreto di rimuovere rifiuti, tutelare così l'ecosistema marino da microplastiche e fauna a rischio, e sensibilizzare i cittadini. L’organizzatrice, Maria Cristina Altomonte ha comunicato con soddisfazione che sono stati rimossi circa 1580 kg di plastica e materiale ingombrante in quasi un'ora e mezza di clean up.