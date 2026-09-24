«La scelta della costa di San Ferdinando, per l’organizzazione del 1° Trofeo Italiano Fishing Club che sarà conteso da oltre 130 atleti della pesca sportiva provenienti da tutt’Italia, costituisce un ulteriore e prestigioso suggello dei risultati ottenuti quest’anno per difendere e valorizzare il nostro mare, confermando il paese quale destinazione attrattiva capace, in questo caso, di offrire risposte di alto livello per coniugare sport e promozione del territorio».

È quanto dichiara il sindaco di San Ferdinando, Gianluca Gaetano, a proposito della gara – organizzata dalla società sportiva reggina che dà nome al premio, nel rigoroso rispetto dei regolamenti e dei principi stabiliti dalla F.I.P.S.A.S. (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee) – in programma sabato 26 settembre a partire dalle 20.00.

«Si tratta di una preferenza accordata al nostro litorale che ci inorgoglisce perché arriva a compimento di una stagione estiva che ha visto il nostro mare tornare ad eccellere per qualità della balneazione e per attrattività turistica - prosegue il sindaco Gaetano - e come sempre daremo il massimo per far trovare agli sportivi e agli addetti ai lavori che interverranno, il contesto più idoneo per una gara che, essendo in notturna e secondo le regole che prevedono il rilascio in mare del pesce catturato, mantenendolo in vita, assicura un mix di suggestione, spettacolo e rispetto della natura davvero molto raro».

Il Trofeo, che fra l’altro si fregia di sponsorship prestigiose – fra cui quella della Maison del maestro orafo Michele Affidato e della società Shimano – prevede la dislocazione dei concorrenti lungo tutta la spiaggia sanferdinandese, sicuramente la più vasta lungo la costa tirrenica reggina, le cui performance sportive col favore di torce e piccole luci artificiali di prossimità verranno valutate da una giuria che alla fine assegnerà premi ai primi tre classificati.

«Con questa competizione – rimarca il sindaco Gaetano - San Ferdinando raggiungerà una nuova tappa di quel percorso, inedito ed inclusivo, che abbiamo avviato ospitando la Giornata dello Sport voluta dal Coni calabrese, esaltando ancora una volta il connubio territorio e sport cosiddetti minori. Si tratta dunque di un indirizzo politico e amministrativo preciso e non improvvisato, teso a far conoscere le nostre bellezze e l’offerta di qualità delle nostre imprese turistiche, aprendo il paese ai giovani e agli appassionati di discipline che solitamente non godono di grande risalto, pur essendo assai coinvolgenti e formative. Per questo – conclude il sindaco Gaetano - desidero ringraziare la società sportiva organizzatrice, esprimendo un caloroso benvenuto ai partecipanti, a quanti già conoscono il nostro litorale e ai tanti che lo vedranno per la prima volta: lavoriamo affinchè tutti loro possano diventare ambasciatori del brand “Mare di San Ferdinando” finalmente tornato vincente e invitante».