Ferma replica alle affermazioni del generale sul mondo della scuola: le storie di Chiara e Natale dimostrano che il vero valore umano sta nel non lasciare indietro nessuno e nel promuovere un'empatia che arricchisce l'intera comunità.

L'associazione Il Sorriso di Natale Chiara-ODV, attiva da anni nella tutela dell'inclusione scolastica e sociale delle persone con disabilità, ha espresso profonda indignazione di fronte alle recenti dichiarazioni rilasciate da Roberto Vannacci sul tema della scuola. I rappresentanti dell'organizzazione hanno chiarito di non voler promuovere un attacco personale, bensì di voler contestare apertamente idee che rischiano di far regredire il dibattito pubblico sull'integrazione. Per le famiglie coinvolte, infatti, la disabilità non rappresenta un concetto teorico, ma una realtà di vita quotidiana.

La testimonianza di Chiara: l'inclusione come ricchezza umana

A testimoniare il valore dell'integrazione è la storia di Chiara, studentessa con disabilità che frequenta il quarto anno delle scuole superiori. Respingendo l'ipotesi che la presenza di alunni disabili penalizzi i compagni di classe, l'associazione evidenzia come l'esperienza diretta mostri una realtà opposta. Le testimonianze di docenti e compagni mettono in luce una ricchezza umana incalcolabile, non misurabile da voti o classifiche. La presenza di Chiara ha arricchito la classe, trasmettendo ai compagni empatia, solidarietà, rispetto e la capacità di guardare oltre la disabilità.

La storia di Natale: il valore intrinseco della persona

Accanto a Chiara si pone la vicenda di Natale, il quale, prima di diventare cieco e allettato, ha lasciato un segno profondo nelle persone incontrate donando amicizia, affetto, tempo e presenza. L'associazione sottolinea come la disabilità possa richiedere assistenza, strumenti tecnologici, specialisti e sostegni appropriati, senza tuttavia intaccare la dignità, l'affettività e il valore intrinseco dell'individuo. Una persona non smette di avere valore per il solo fatto che cambiano le sue capacità funzionali.

Risorse alla scuola e il principio militare del "non lasciare indietro nessuno"

Nel merito dell'organizzazione scolastica, l'associazione ribadisce che riconoscere i bisogni specifici di ciascuno studente — garantendo insegnanti di sostegno, educatori e percorsi personalizzati — non deve mai tradursi nella separazione o nell'esclusione. Nel richiedere maggiori risorse e competenze per le scuole e le famiglie, l'intervento richiama un principio proprio della cultura militare: un compagno ferito non si lascia indietro, ma si sostiene e si prende sulle spalle se necessario. Da qui l'interrogativo rivolto alle istituzioni: se questo valore vale in battaglia, per quale motivo non dovrebbe valere nella scuola e nella società?.

Il percorso dell'Italia e il rifiuto di tornare indietro

Ricordando il lungo e complesso percorso dell'Italia sull'inclusione scolastica, l'associazione riconosce le criticità ancora esistenti, tra cui le battaglie quotidiane delle famiglie, la carenza di risorse e l'isolamento di molti insegnanti. Tuttavia, la soluzione non può consistere nel tornare indietro di cento anni, ripristinando una visione in cui l'individuo viene definito prima dalla propria disabilità e poi dalla propria identità o in cui il diverso viene isolato altrove. La scuola deve accogliere, sostenere e valorizzare, insegnando che la diversa velocità degli studenti non giustifica l'esclusione di nessuno dalla pista.

Un impegno civile a difesa di un principio

Rispondendo a chi chiede se questo intervento abbia un secondo fine politico, l'associazione si dichiara pronta a intervenire nel dibattito pubblico se difendere i diritti e l'inclusione significa fare politica. Un impegno portato avanti non per sostenere partiti o attaccare singole persone, ma per difendere principi democratici e la vita dei propri figli. La nota si conclude con le firme del Dott. Carmine Alvaro, presidente dell'associazione Il Sorriso di Natale Chiara-ODV, e di Antonio Alvaro, padre di Natale e Chiara e membro dell'associazione, i quali ribadiscono che il valore di una persona si misura da ciò che lascia nel cuore degli altri e che il vero traguardo sociale non è arrivare primi, ma arrivare insieme.