La Città di Siderno ha pubblicato sulla home page del sito istituzionale www.comune.siderno.rc.it la manifestazione di interesse rivolta ad associazioni, organizzazioni di volontariato, Aps, enti del Terzo Settore iscritti al Runts, comitati civici, fondazioni e altri organismi senza scopo di lucro, per l’affidamento a titolo gratuito e per tre anni della manutenzione ordinaria delle aree verdi di proprietà comunale.

L’iniziativa è stata intrapresa con l’obiettivo di migliorare la qualità del verde urbano, favorendo la partecipazione attiva dei cittadini e promuovendo il decoro urbano e la sostenibilità ambientale, in linea con l’attenzione alle politiche di tutela dell’ambiente dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Mariateresa Fragomeni, premiate con importanti ecolabel come la Bandiera Blu della Fee per il settimo anno consecutivo.

Nell’avviso pubblico sono dettagliatamente indicate le 28 aree oggetto della manifestazione d’interesse. A ognuna di esse corrisponde un numero che dovrà essere espressamente indicato nella domanda di partecipazione che potrà essere presentata, entro le ore 12 di lunedì 13/07/26 a mezzo Pec all’indirizzo comune.siderno@asmepec.it o brevi manu all’ufficio di protocollo del Comune, corredata da copia di documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante, autocertificazione della comunicazione antimafia, statuto e atto costitutivo.

L’affidamento avverrà secondo l’esclusivo criterio della priorità cronologica di ricezione della domanda, previa verifica dei requisiti di ammissibilità. Il Comune potrà autorizzare agli affidatari l’installazione di targhe identificative e eventuali forme di sponsorizzazione, nei limiti di legge.