La nottata appena trascorsa è stata a dir poco tempestosa con fulmini à gogo su tutta la Calabria e in particolare sull'area Jonica dove intensi temporali hanno interessato Reggino, Catanzarese e Crotonese.

In questi minuti l'intera regione è sotto l'assedio di piogge e temporali compreso anche il settore Tirrenico e interno, con temporali che stanno interessando anche il Cosentino, Vibonese, tutte le aree interne e montuose.

Meteo

Allerta arancione domani in Calabria, in arrivo temporali e forti raffiche di vento: in calo le temperature

Salvatore Lia
Allerta arancione domani in Calabria, in arrivo temporali e forti raffiche di vento: in calo le temperature

Nelle prossime ore è atteso un temporaneo miglioramento e fine dei fenomeni per poi riprendere con nuovi temporali nelle ore pomeridiane interessando nuovamente le medesime aree.