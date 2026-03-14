Diramata per domani dalla Protezione civile su tutta la regione. Possibili criticità idrogeologiche legate al passaggio della perturbazione ed un peggioramento nella giornata di lunedì
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La Protezione civile regionale ha diramato per domenica 15 marzo un’allerta meteo gialla su tutta la Calabria per criticità idrogeologica e temporali. Il livello di attenzione riguarda l’intero territorio regionale e resterà in vigore per l’intera giornata, con possibili disagi legati al peggioramento delle condizioni atmosferiche.
Secondo le previsioni, la situazione è collegata all’arrivo sul Mediterraneo di una nuova perturbazione ciclonica denominata «Jolina», che nelle prossime ore interesserà il Sud Italia riportando piogge diffuse e temporali anche intensi.
Il sistema depressionario porterà correnti umide e instabili dai quadranti meridionali, favorendo precipitazioni a tratti persistenti e locali rovesci temporaleschi. I fenomeni potrebbero risultare più marcati soprattutto lungo i versanti ionici e nelle aree interne, con possibili criticità legate al deflusso delle acque e all’ingrossamento dei corsi d’acqua minori.
Al peggioramento saranno associati anche venti sostenuti di scirocco, con raffiche che lungo le coste potrebbero risultare particolarmente forti e provocare un aumento del moto ondoso e condizioni di mare agitato.
L’allerta gialla rappresenta il livello base della scala di criticità, ma indica comunque la possibilità di fenomeni meteorologici intensi e disagi localizzati. Per questo motivo si raccomanda prudenza negli spostamenti e attenzione nelle zone più esposte a possibili allagamenti o smottamenti durante il passaggio della perturbazione.