La Protezione civile regionale ha diramato per domenica 15 marzo un’allerta meteo gialla su tutta la Calabria per criticità idrogeologica e temporali. Il livello di attenzione riguarda l’intero territorio regionale e resterà in vigore per l’intera giornata, con possibili disagi legati al peggioramento delle condizioni atmosferiche.

Secondo le previsioni, la situazione è collegata all’arrivo sul Mediterraneo di una nuova perturbazione ciclonica denominata «Jolina», che nelle prossime ore interesserà il Sud Italia riportando piogge diffuse e temporali anche intensi.

Il sistema depressionario porterà correnti umide e instabili dai quadranti meridionali, favorendo precipitazioni a tratti persistenti e locali rovesci temporaleschi. I fenomeni potrebbero risultare più marcati soprattutto lungo i versanti ionici e nelle aree interne, con possibili criticità legate al deflusso delle acque e all’ingrossamento dei corsi d’acqua minori.

Al peggioramento saranno associati anche venti sostenuti di scirocco, con raffiche che lungo le coste potrebbero risultare particolarmente forti e provocare un aumento del moto ondoso e condizioni di mare agitato.

L’allerta gialla rappresenta il livello base della scala di criticità, ma indica comunque la possibilità di fenomeni meteorologici intensi e disagi localizzati. Per questo motivo si raccomanda prudenza negli spostamenti e attenzione nelle zone più esposte a possibili allagamenti o smottamenti durante il passaggio della perturbazione.