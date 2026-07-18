L'area, in località Eternità nella frazione Focà, in caso di finanziamento del progetto sarà riqualificata e trasformata

Il Comune di Caulonia ha presentato la propria candidatura all' avviso pubblico della Regione Calabria "Sostegno allo sviluppo dei sistemi di raccolta differenziata e dei centri di raccolta", finanziato a valere sul Pr Calabria Fesr Fse+ 2021/2027.

Il progetto richiedente riguarda i lavori di potenziamento e ottimizzazione funzionale del Centro Comunale di Raccolta situato in località Eternità, nella frazione Focà, per un importo complessivo di 296.731,34 euro, interamente finanziabile a fondo perduto. L'area, storicamente destinata alla gestione dei rifiuti urbani fin dal 1998, in caso di finanziamento del progetto sarà riqualificata e trasformata in una struttura pienamente funzionale, con ingresso controllato, ufficio, pesa, depuratore, area Raee, area container, deposito coperto, area conferimento delle frazioni secche, area ingombranti, area di conferimento e area di selezione manuale.

Il sindaco Francesco Cagliuso ha sottolineato come questo intervento rappresenti un tassello importante nel percorso di recupero e valorizzazione del territorio comunale, permettendo di ripristinare la piena funzionalità a un sito che per troppo tempo ha rappresentato una criticità ambientale, e ha ringraziato gli uffici comunali per il lavoro svolto nella predisposizione della documentazione tecnica necessaria alla partecipazione al bando.

Il vicesindaco e assessore alla Cultura Giovanni Maiolo ha evidenziato che investire nella raccolta differenziata significa investire nel futuro del paese , in coerenza con gli obiettivi di transizione verso un'economia circolare promossi dall'Unione Europea, e ha aggiunto che la trasformazione dell'ex stazione di trasferenza in un centro moderno e sicuro è anche un segnale di attenzione verso la frazione di Focà ei suoi cittadini.

L'assessore ai Lavori Pubblici Lorenzo Commisso ha spiegato che il progetto è stato concepito per garantire un percorso interno ordinato e sicuro , con aree distinte per ogni tipologia di rifiuto e un sistema di regimentazione delle acque meteoriche conforme alle più recenti normative ambientali, e ha ricordato che l'auspicata ammissione a finanziamento consentiràbbe di completare i lavori entro 120 giorni dalla consegna del cantiere, migliorando concretamente il servizio offerto ai cittadini.