Attimi di paura nel pomeriggio di oggi al porto di Messina. Un traghetto della flotta Caronte & Tourist, proveniente da Villa San Giovanni, ha urtato la banchina d’ormeggio durante le fasi di attracco. L'impatto ha generato una violenta vibrazione a bordo, cogliendo di sorpresa i passeggeri che si erano già alzati e radunati nei pressi dei portelloni di uscita pronti a sbarcare. La brusca decelerazione ha fatto perdere l'equilibrio a diverse persone, scaraventandole a terra.

Il bilancio provvisorio parla di diversi feriti, la maggior parte dei quali ha riportato contusioni, escoriazioni e traumi da caduta. Non appena è scattato l'allarme, la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto quattro ambulanze. Nessuno dei feriti verserebbe in gravi condizioni. Al momento le cause dell'impatto restano da chiarire. Le operazioni di sbarco delle auto e dei mezzi pesanti sono state temporaneamente sospese per consentire le operazioni di soccorso e i primi rilievi di sicurezza sulla stabilità del molo e dello scafo.