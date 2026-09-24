Grazie alla pronta segnalazione degli abitanti del quartiere e al lavoro attento della Polizia Municipale, le immagini registrate hanno consentito di individuare i responsabili dell'abbandono

Circa un mese fa l'Amministrazione comunale ha portato a termine la bonifica del parcheggio Sant'Antonio, a Caulonia centro, un'area che nel tempo era stata trasformata in una vera e propria discarica abusiva. Un intervento atteso dai residenti, che ha restituito al paese uno spazio pubblico pulito, decoroso e fruibile da tutti.

Purtroppo quella ritrovata pulizia è durata poco. A distanza di appena un mese, nello stesso luogo sono stati nuovamente abbandonati illegalmente rifiuti di vario genere, vanificando il lavoro svolto e le risorse pubbliche impiegate. Un gesto che offende non soltanto le regole, ma l'intera comunità e soprattutto chi, ogni giorno, differenzia correttamente i propri rifiuti e si prende cura dello spazio comune.

Questa volta, però, l'Amministrazione si era fatta trovare pronta. A seguito di un incontro con gli abitanti del quartiere Maietta-Giudecca, che avevano manifestato preoccupazione per il rischio che l'area tornasse a essere degradata, l'Amministrazione comunale ha chiesto espressamente alla Polizia Municipale, guidata dalla comandante Serena Scuderi, di posizionare una telecamera per il monitoraggio della zona. Una scelta nata dall'ascolto dei cittadini e dalla volontà di non lasciare nulla al caso.

Grazie alla pronta segnalazione degli abitanti del quartiere e al lavoro attento e diligente della Polizia Municipale, le immagini registrate hanno consentito di individuare i responsabili dell'abbandono, che sono stati identificati e verranno sanzionati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'Amministrazione ringrazia sentitamente i residenti di Maietta-Giudecca, che hanno dimostrato come il senso civico e la collaborazione tra cittadini e istituzioni siano lo strumento più efficace per difendere il bene comune, e la Polizia Municipale per la professionalità e la tempestività con cui ha operato.

Il decoro urbano non è un dettaglio estetico, è la misura del rispetto che una comunità ha per sé stessa, per la propria storia e per chi verrà dopo. Un paese pulito è un paese più accogliente, più sicuro e più vivibile, capace di attrarre visitatori e di offrire ai propri abitanti, a partire dai più giovani, un ambiente sano in cui crescere. Ogni sacchetto abbandonato ai margini di una strada è un costo che ricade su tutti, in termini economici, ambientali e di immagine.

Rispettare le regole della raccolta dei rifiuti non è un'opzione, ma un dovere che riguarda ciascuno. Non esistono giustificazioni per chi sceglie di scaricare la propria spazzatura in un'area pubblica.

Per questo l'Amministrazione comunale ribadisce con fermezza che proseguirà senza sosta nell'azione di contrasto all'abbandono dei rifiuti. I controlli proseguiranno, anche con l'ausilio della videosorveglianza nei punti più sensibili del territorio, e chiunque venga sorpreso a violare le regole sarà perseguito e sanzionato, senza eccezioni. La tutela di Caulonia è un impegno che non conosce pause, e che portiamo avanti insieme ai cittadini che ogni giorno scelgono di stare dalla parte della legalità e del rispetto.