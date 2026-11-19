Cinquanta studenti del Liceo Scientifico hanno vissuto un’esperienza di apprendimento sul campo tra Costa degli Dei e Sila, nell’ambito del progetto «Vivi e Scopri la Calabria»

Si è concluso con grande entusiasmo il campus «Calabria Green», percorso didattico-scientifico che ha coinvolto cinquanta studenti del Liceo Scientifico dell’I.I.S. «L. Nostro / L. Repaci» di Villa San Giovanni. L’iniziativa rientra nel progetto «Vivi e Scopri la Calabria», finanziato dal PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027 (Modulo B).

L’esperienza è nata con il convinto sostegno della Dirigente Scolastica, Prof.ssa Maristella Spezzano, che ha creduto nel valore di un apprendimento a contatto diretto con il territorio. Fondamentale il contributo della referente di progetto, Prof.ssa Maria Pirilli e della prima collaboratrice della Dirigente, Prof.ssa Gabriella Concetta Romeo, che hanno curato l’organizzazione e il coordinamento delle attività. Preziosa la collaborazione attiva e proficua dei docenti accompagnatori, i proff. La Fauci, Vitale e Calabrò, che hanno guidato i ragazzi con competenza e dedizione.

Il percorso ha unito mare, boschi e impresa. Sulla Costa degli Dei gli studenti hanno lavorato con gli esperti dell’Ente per i Parchi Marini Regionali della Calabria, osservando habitat e fascia intertidale alla Baia di Riaci e la dinamica del litorale a Colamaio, e approfondendo la Rete Natura 2000. Hanno visitato il Molino Bruno di Montalto Uffugo, dove hanno scoperto come l’energia solare può sostenere un’azienda agroalimentare, concludendo la giornata all’interno del Campus dell’Università della Calabria, con un momento di orientamento sui percorsi legati alla transizione ecologica.

Nel Parco della Sila hanno incontrato i Carabinieri Forestali e svolto rilievi sul campo con misurazioni sugli alberi, per capire il ruolo delle foreste nella tutela della biodiversità e nel ciclo del carbonio. Hanno poi visitato la centrale idroelettrica A2A di Calusia, il Consorzio Produttori Patate Associati dedicato alla Patata della Sila IGP e all’agricoltura di precisione, e il Lago Arvo. Il trekking urbano a Cosenza, il MAB e il museo multimediale, hanno chiuso il viaggio.

I ragazzi hanno partecipato con interesse, lavorando in gruppo e raccogliendo dati e osservazioni confluiti nel Report Ambientale «Calabria Verde», prodotto finale del progetto.

Un’esperienza che dimostra come la scuola possa uscire dall’aula e rendere gli studenti protagonisti nella conoscenza e nella tutela del territorio.