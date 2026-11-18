Il Natale reggino comincia a prendere forma e Palazzo San Giorgio mette in moto anche la macchina organizzativa per il Capodanno 2027. Dopo il tesoretto da 650mila euro destinato alle festività, l'amministrazione Cannizzaro punta a un grande concerto in piazza Indipendenza, con un artista di fama nazionale o internazionale per salutare il 2026.

Il settore Sviluppo economico, Cultura e Turismo ha pubblicato un avviso esplorativo per raccogliere le proposte degli operatori interessati all'organizzazione dello spettacolo del 31 dicembre, con un budget massimo di 400mila euro, IVA inclusa. La cifra comprende l'intera organizzazione dell'evento, dal cachet degli artisti agli allestimenti, fino ai servizi tecnici e di sicurezza.

L'ipotesi Radio 2 per il Capodanno reggino

A rendere ancora più interessante la partita è il possibile coinvolgimento di Radio 2. Nell'avviso si fa riferimento alla nota inviata il 12 novembre dalla Regione Calabria ai Comuni capoluogo, invitati a presentare proposte per il cofinanziamento e l'inserimento nella programmazione del «Capodanno Calabrese Straordinario con Radio 2».

Un'occasione che Reggio punta a cogliere, anche sulla scia dell'esperienza del Capodanno Rai che aveva portato la città alla ribalta nazionale. Al momento, però, il coinvolgimento di Radio 2 non è confermato e non ci sono ancora nomi ufficiali per il concerto. Le manifestazioni d'interesse dovranno arrivare entro le ore 15 di lunedì 23 novembre. L'evento sarà gratuito e l'organizzazione affidata con formula «chiavi in mano».

Il concerto si inserisce nella più ampia programmazione natalizia, per la quale erano già stati annunciati 650mila euro. Resta da chiarire se il budget previsto per il Capodanno rientri nelle risorse già programmate o rappresenti una voce aggiuntiva. Intanto, per Palazzo San Giorgio si apre la corsa al grande nome che accompagnerà Reggio Calabria nel nuovo anno.