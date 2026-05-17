Il Comune di Caulonia ottiene per il quinto anno consecutivo la prestigiosa Bandiera Blu, il riconoscimento internazionale assegnato dalla Foundation for Environmental Education (FEE) alle località che si distinguono per qualità ambientale, sostenibilità, servizi, sicurezza e gestione responsabile del territorio.

Un risultato che assume un valore ancora più significativo alla luce dei gravi danni provocati dal Ciclone Harry, che nei mesi scorsi ha messo a dura prova infrastrutture e comunità. Nonostante le difficoltà, Caulonia ha saputo reagire con determinazione, avviando un percorso di ricostruzione e rilancio che ha coinvolto amministrazione, operatori privati e cittadini.

Il riconoscimento arriva inoltre in un contesto territoriale particolarmente positivo: la Locride – Riviera dei Gelsomini si conferma un’area in forte crescita, con quattro Bandiere Blu complessive, un dato che rafforza l’identità del comprensorio e rappresenta un volano strategico per lo sviluppo turistico e socioeconomico.



Il sindaco Francesco Cagliuso, visibilmente soddisfatto, ha espresso un ringraziamento corale e un messaggio di fiducia:

«La Bandiera Blu per il quinto anno consecutivo è molto più di un riconoscimento: è la conferma che Caulonia sta camminando nella direzione giusta. È un risultato che ci riempie di orgoglio e testimonia il lavoro quotidiano, silenzioso e tenace che portiamo avanti per migliorare i servizi e rendere il territorio sempre più accogliente. Quest’anno il valore simbolico è ancora più forte: dopo il Ciclone Harry non ci siamo fermati. Abbiamo reagito con la caparbietà che appartiene da sempre a Caulonia».



Cagliuso ha poi aggiunto:

«La Bandiera Blu ci dice che siamo sulla strada giusta e ci sprona a fare ancora di più. Questo riconoscimento appartiene a tutta la città: ai cittadini, agli operatori turistici, alle associazioni, alle scuole, a chi ogni giorno si prende cura del territorio. Caulonia merita questo risultato e merita un futuro costruito sulla qualità, sulla sostenibilità e sulla bellezza».



Il sindaco ha inoltre sottolineato il ruolo dell’intera squadra amministrativa e degli uffici comunali, ricordando che il percorso verso la Bandiera Blu richiede impegno costante, monitoraggi, progettualità e una visione condivisa.



Presente a Roma alla cerimonia ufficiale di consegna, l’assessore Antonella Ierace ha espresso grande soddisfazione:

«Ricevere la Bandiera Blu direttamente dalle mani della FEE è sempre un’emozione, ma quest’anno lo è ancora di più. È la conferma che Caulonia sta investendo con serietà sulla qualità ambientale, sulla sicurezza, sulla gestione dei servizi e sulla tutela del nostro patrimonio naturale».



Ierace ha poi concluso:

«Dietro questo riconoscimento c’è un lavoro quotidiano fatto di controlli, programmazione, manutenzione, educazione ambientale e collaborazione con scuole, associazioni e operatori del territorio. La Bandiera Blu non è un punto di arrivo, ma un impegno che rinnoviamo ogni giorno. Continueremo a lavorare con determinazione per migliorare ancora, perché il nostro ambiente è identità e risorsa preziosa».



La Bandiera Blu 2026 premia il presente e guarda al futuro: Caulonia si conferma tra le realtà più virtuose della Calabria, forte di una comunità che non si arrende e di un’amministrazione che continua a investire sulla qualità della vita, sulla tutela dell’ambiente e sulla valorizzazione del territorio.