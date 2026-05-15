Il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Domenico Battaglia e l’Amministrazione tutta si stringono attorno al dolore della famiglia della amata concittadina, Titti Baldassarre.

«Titti ha svolto diversi ruoli inerenti alla vita sociale reggina: da bartender ad imprenditrice, divenendo una vera e propria icona della movida della nostra città, per tante generazioni – si legge in una nota – Fino all’ultimo l’abbiamo vista sorridere e contagiare tutti con la sua energia. Siamo certi che da ora in poi farà lo stesso con gli Angeli del Paradiso. Ciao Titti».