Dopo anni di tavoli, incontri, sollecitazioni, preghiere, portate avanti dal Comitato Difesa della costa di Cannitello, con l’aiuto della prefettura, un primo risultato e un importantissimo segnale di volontà per reagire alla devastazione della zona, colpita da oltre un decennio da scellerate opere umane, mareggiate e incuria. Uno dei più bei tratti della costa Viola ha ora la speranza di tornare alla sua bellezza originaria.



Il Comitato ringrazia l’onorevole Cannizzaro per essersi battuto strenuamente in Parlamento e avere ottenuto cinque milioni di euro per Cannitello.

«E’ un risultato che dà speranza agli abitanti della zona, che può sanare il pericolo di affondamento di Cannitello, e che risponde a quella attenzione per il territorio che una politica seria dovrebbe avere sempre a cuore. Ecco perchè oggi il Comitato, soddisfatto per l’enorme lavoro di convincimento alle forze politiche portato avanti in questi anni, rende il giusto merito a chi si è assunto con coraggio e visione la responsabilità di agire in tutti i modi per portare a casa un risultato.

Il comitato si impegna adesso a vigilare affinché queste risorse non vadano sprecate e si possa, in tempi brevissimi, mettere mano al risanamento della costa».