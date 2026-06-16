Le risorse consentiranno di intervenire su uno dei nodi infrastrutturali più importanti per il futuro della città e la qualità dei servizi. Il plauso del sindaco Nastasi e dell’assessore Vazzana

Un finanziamento da oltre 8 milioni di euro per rafforzare il sistema fognario e depurativo di Melito Porto Salvo. È il risultato ottenuto dal Comune nell'ambito del programma regionale dedicato agli interventi nel settore della depurazione e del servizio idrico integrato.

A Melito sono stati assegnati 8.118.969 euro che saranno destinati all'efficientamento e al potenziamento delle infrastrutture fognarie e depurative cittadine, un intervento considerato strategico per la tutela dell'ambiente, la qualità dei servizi e la salvaguardia del mare.

Il finanziamento è stato illustrato nel corso dell'incontro svoltosi alla Cittadella regionale di Catanzaro, dove la Regione Calabria ha presentato il piano complessivo degli interventi previsti sul territorio. Per il centro dell'Area Grecanica si tratta di una delle più significative opportunità infrastrutturali degli ultimi anni, destinata a incidere su un settore cruciale per la sostenibilità e lo sviluppo del territorio.

L'Amministrazione comunale ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto, sottolineando come investire nelle reti fognarie e nella depurazione significhi investire nella salute pubblica, nella tutela ambientale, nel turismo e nella qualità della vita dei cittadini.

Il Sindaco Tito Nastasi, nel ringraziare la Regione Calabria, il presidente Roberto Occhiuto e l'assessore regionale all'Ambiente Antonio Montuoro, ha evidenziato l'importanza di un intervento che guarda al futuro della comunità e alla crescita sostenibile del territorio: «L'obiettivo è quello di dotare Melito di infrastrutture sempre più efficienti e moderne, in grado di rispondere alle esigenze della popolazione e di accompagnare il percorso di sviluppo della città nei prossimi anni». Apprezzamento espresso anche dall’Assessore all’ambiente del Comune grecanico Emilio Vazzana.