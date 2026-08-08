«Parliamo con l’esperienza di chi sugli eventi culturali ha investito molto, nella consapevolezza che una città viva è una città più sicura, è una città che può essere scelta come destinazione dai turisti»

«L’evento del Vinitaly in città è senza dubbio una buona notizia per tutti. Finalmente, almeno per due giorni e alla modica cifra di 350mila euro circa, verrà meno quel silenzio assordante che sta caratterizzando l’estate reggina 2026 in tutte le sue vie e le sue piazze, dal centro ai quartieri periferici. Nonostante la manifestazione d'interesse, pubblicata lo scorso 30 giugno e della quale non si conosce alcun esito, ad oggi non esiste un calendario di eventi per l'estate reggina». Cosi in una nota i gruppi Reset, La Svolta e Alleanza Verdi Sinistra.

«Lo diciamo a ragion veduta - scrivono - con l’esperienza di chi in questi anni, sugli eventi culturali ha investito molto, nella consapevolezza che una città viva è una città più sicura, è una città che può essere scelta come destinazione dai turisti, è una città che trattiene i suoi figli, è una città nella quale commercianti, artigiani e imprenditori sanno di poter investire.

Eppure, in queste oltre quaranta notti d’estate, l’unica cosa che reggini, turisti e imprenditori del turismo hanno apprezzato è stato un silenzio assordante per tutta la città. Una città che - prosegue la nota di Reset, Svolta e Avs - fino allo scorso anno, contava già, in questo stesso periodo, centinaia eventi già realizzati su tutto il territorio, grazie ai festival storicizzati che hanno animato l'estate reggina negli ultimi anni, diventando un punto di riferimento per migliaia di cittadini e turisti.

Giusto per fare qualche esempio i Festival Morgana (67 eventi tra luglio e settembre), Radici (agosto), Cilea Liric & Classic (agosto), il cinema all'aperto con Lo Specchio Dipinto (agosto). Ed ancora “Sky Calcio mercato, l’originale” con un successo straordinario a metà luglio, il Sunsetland Summer Festival, ad agosto, la grande lirica all'Arena dello Stretto, il teatro popolare alla Villa Comunale. E poi ancora l'Estate dei Quartieri (tra luglio e settembre), con eventi finanziati ed organizzati dalle realtà di quartiere in tutte le circoscrizioni, l'Estate dei Reggini con centinaia di iniziative, piccole e grandi, proposte dalle associazioni cittadine. Eventi, nella quasi totalità, gratuiti e molto partecipati, che hanno arricchito un'offerta culturale variegata e vivace, in continuità con la programmazione primaverile, con quella delle Feste Mariane e dell'autunno, e con il periodo natalizio, per un cartellone complessivo che ha animato la città praticamente in ogni periodo dell'anno.

Spiace dover constatare che la nuova amministrazione abbia deciso di non dare continuità a quelle iniziative, anche perché si tratta di eventi finanziati tutti con risorse esterne all’Ente come fondi europei e ministeriali. Lo chiediamo all’assessore alla cultura, ah già, un assessore alla cultura non c’è.

Spiace altresì - scrivono ancora - dover constatare come il dibattito pubblico non abbia ancora evidenziato l’anomalia di un’estate che ad agosto inoltrato conta ancora sostanzialmente zero eventi realizzati. Forse, prima ancora dell’inizio del Vinitaly, sono già tutti ubriachi. Speriamo che almeno il vino sia buono.

L’unica certezza, di questi primi “quaranta giorni e quaranta notti”, è che la città si è svuotata. I turisti in arrivo si fermano giusto qualche ora, prima di spostarsi in altri luoghi della Calabria o della Sicilia, sorpresi dal fatto che in città ad oggi, praticamente alle soglie di ferragosto, non esista nemmeno un programma di eventi, nemmeno sulla carta, circostanza probabilmente inedita nella storia della città! Molti cittadini hanno riaperto le case al mare, altri le hanno prese in affitto, altri ancora scelgono di andare fuori. Chi è rimasto, invece, si sente come il protagonista del film di cui sopra. In astinenza», concludono i gruppi Reset, La Svolta e Alleanza Verdi Sinistra.