La Protezione civile della Calabria ha esteso anche alla giornata di domani l'allerta arancione per il maltempo su gran parte della Calabria.

In particolare, sulla base delle previsioni meteo, è stata diramata l'allerta arancione per tutta la fascia ionica e per quella tirrenica reggina.

Dunque, anche per la giornata di domani, martedì 17 marzo, il sindaco f. f, Mimmo Battaglia, ha disposto la chiusura per la giornata di martedì 17 marzo 2026 di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale. La sospensione riguarda anche i servizi educativi per la prima infanzia, compresi i nidi d’infanzia.

La decisione è stata adottata in via precauzionale per tutelare la sicurezza della popolazione, in particolare degli studenti e del personale scolastico, alla luce delle condizioni meteorologiche avverse previste nelle prossime ore.

La struttura sarà operativa presso il Centro Civico di Ravagnese e resterà attiva fino alla cessazione delle condizioni di emergenza e comunque fino al termine dei bollettini di allerta di livello arancione o rosso che potrebbero essere diramati nelle prossime ore.

L’attivazione del C. O. C. consentirà il coordinamento delle attività di monitoraggio del territorio, degli interventi di prevenzione e delle eventuali operazioni di assistenza alla popolazione. A collaborare saranno le strutture comunali competenti, le componenti del sistema di protezione civile e le organizzazioni di volontariato presenti sul territorio.

L’amministrazione comunale invita la cittadinanza alla massima prudenza, raccomandando di limitare gli spostamenti non necessari durante le fasi più intense dei fenomeni meteorologici previsti e di seguire esclusivamente le comunicazioni ufficiali diffuse attraverso i canali istituzionali.

Ulteriori aggiornamenti saranno forniti nelle prossime ore in base all’evoluzione delle condizioni meteo e alle eventuali ulteriori misure che si renderanno necessarie per garantire la tutela della pubblica incolumità.