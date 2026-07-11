Un investimento che guarda al futuro della logistica e che coniuga innovazione, efficienza e responsabilità ambientale. Effezeta Group, azienda calabrese specializzata nel trasporto e nella logistica, annuncia l'ingresso nella propria flotta di 10 nuovi Iveco S-Way 500 Lng: automezzi alimentati a gas naturale liquefatto (Lng) capaci di offrire una delle soluzioni oggi più efficaci per ridurre l'impatto ambientale del trasporto pesante su strada.

L'acquisto dei nuovi mezzi rappresenta un ulteriore tassello del percorso di crescita sostenibile intrapreso dall'azienda e si inserisce perfettamente nella visione condivisa con Gls, partner strategico che da anni investe in efficienza energetica, innovazione tecnologica e politiche orientate alla riduzione delle emissioni lungo l'intera filiera logistica.

I nuovi camion consentono infatti una significativa riduzione delle emissioni di particolato (PM), degli ossidi di azoto (NOx) e dell'anidride carbonica (CO₂) rispetto ai tradizionali mezzi diesel di precedente generazione, garantendo al tempo stesso elevate prestazioni operative sulle lunghe percorrenze e una sensibile diminuzione dell'inquinamento acustico.

"L'ingresso in flotta di questi dieci nuovi mezzi rappresenta una scelta strategica che conferma la volontà di Effezeta Group di investire in una logistica sempre più sostenibile ed efficiente", dichiara Girolamo Zito, amministratore della Società. «La transizione ecologica – ha sottolineato ancora il numero uno di Effezeta Group - è una sfida concreta che riguarda l'intero settore dei trasporti. Vogliamo essere protagonisti di questo cambiamento, offrendo ai nostri clienti servizi sempre più performanti e contribuendo, insieme ai nostri partner, a costruire una filiera logistica capace di coniugare competitività, innovazione e rispetto per l'ambiente».

Il progetto di rinnovamento della flotta nasce anche dal contributo della nuova generazione imprenditoriale dell'azienda, che vede il pieno coinvolgimento diretto di Giovanni Zito e Antonio Pio “Uccio” Zito, impegnati nello sviluppo di strategie orientate all'innovazione tecnologica, alla sostenibilità ambientale e alla crescita competitiva dell'impresa.

L'investimento conferma la volontà di Effezeta Group di accompagnare l'evoluzione del mercato della logistica attraverso scelte concrete, capaci di rispondere alle nuove esigenze ambientali e alle aspettative di clienti sempre più sensibili ai temi della sostenibilità.

La collaborazione con GLS rappresenta, in questo percorso virtuoso, un importante elemento di valore aggiunto: la condivisione di obiettivi comuni in materia di efficienza energetica, riduzione delle emissioni e innovazione nei trasporti rafforza una partnership costruita nel tempo sulla qualità del servizio e sulla capacità di affrontare insieme le sfide della logistica del futuro.

Con l'ingresso dei nuovi Iveco S-Way 500 Lng, Effezeta Group consolida così il proprio ruolo tra le realtà più dinamiche del trasporto merci in Italia, confermando che gli investimenti in sostenibilità rappresentano oggi uno dei principali motori di crescita, competitività e sviluppo per l'intero settore.