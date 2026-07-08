Il giovane è stato trasferito d'urgenza in ospedale e sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Non sarebbe in pericolo di vita. Avviate le indagini

Momenti di paura nel centro cittadino di Siderno. Un uomo, un giovane del posto incensurato, è rimasto vittima di un accoltellamento mentre si trovava in una delle vie centrali della cittadina ionica.

L'allarme è scattato intorno alle prime ore del mattino. La vittima è stata trasferita in ospedale dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico d'urgenza. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, l'operazione è perfettamente riuscita: il giovane è stato dichiarato fuori pericolo dai medici.

Al momento, il movente del ferimento resta avvolto nel mistero. Gli inquirenti, che in queste ore stanno vagliando le immagini da alcune telecamere di videosorveglianza, non escludono alcuna pista: dalla lite degenerata per futili motivi fino a una possibile aggressione mirata.