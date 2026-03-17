La struttura sarà destinata all’accoglienza temporanea di cani e altri animali vaganti. Dovrà garantire adeguate condizioni di cura, custodia e assistenza veterinaria, oltre a favorire i percorsi di adozione responsabile

Un’iniziativa che rappresenta un passo importante verso una gestione più strutturata del randagismo nel territorio di Gioia Tauro e che mira a promuovere una collaborazione stabile tra istituzioni pubbliche e associazioni impegnate nella protezione degli animali. L’amministrazione comunale ha pubblicato un avviso pubblico per l’affidamento in concessione di un terreno confiscato alla criminalità organizzata, che sarà destinato alla realizzazione e gestione di un rifugio per animali abbandonati.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è individuare un soggetto gestore – associazioni di volontariato, enti del terzo settore o operatori qualificati – interessato a realizzare e gestire una struttura destinata all’accoglienza temporanea di cani e altri animali vaganti recuperati sul territorio comunale. Il rifugio dovrà garantire adeguate condizioni di cura, custodia e assistenza veterinaria, oltre a favorire i percorsi di adozione responsabile. La concessione riguarderà l’utilizzo del terreno comunale per la realizzazione delle strutture necessarie all’accoglienza degli animali, come box, aree di sgambamento e spazi dedicati alle attività di gestione e assistenza. Il progetto dovrà rispettare le normative vigenti in materia di benessere animale e sicurezza sanitaria, prevedendo anche interventi di sterilizzazione, vaccinazione e monitoraggio degli animali ospitati.

Attraverso questo bando l’amministrazione punta a rafforzare le attività di controllo e prevenzione del randagismo, fenomeno che comporta non solo problematiche legate al benessere degli animali, ma anche questioni di sicurezza e igiene pubblica. La creazione di un rifugio rappresenta, infatti, uno strumento fondamentale per accogliere temporaneamente i randagi recuperati e avviare percorsi di recupero e adozione, riducendo la presenza di animali vaganti sul territorio. Il Comune ha invitato i soggetti interessati a presentare una proposta progettuale che descriva modalità di gestione, organizzazione delle attività e interventi previsti per la realizzazione della struttura. Le candidature saranno valutate sulla base della qualità del progetto e dell’esperienza maturata nel settore della tutela degli animali.