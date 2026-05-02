L'udienza straordinaria che si è tenuta questa mattina. Annullato l'evento di presentazione in programma per lunedì 4 maggio alle 18 presso Palazzo Campanella
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Il Tar - sezione staccata di Reggio Calabria - ha respinto il ricorso per la sospensione e l'annullamento della decisione di ricusazione della lista “Ogni Giorno Reggio Calabria” adottata dalla commissione elettorale circondariale.
Il dispositivo ha deciso l'udienza straordinaria che si è tenuta questa mattina alle 10.
É dunque annullato l'evento di presentazione della lista in programma per lunedì 4 maggio alle 18 presso Palazzo Campanella.