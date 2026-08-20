Dopo il protocollo d’intesa siglato tra Plastic Free e il Comune di Palmi, Plastic Free torna in azione sul territorio con una nuova giornata ecologica. L’appuntamento è per sabato 22 agosto in contrada Scinà, nella zona Ex Angolo Verde.

Il ritrovo è previsto alle ore 8:00. Volontari e cittadini si metteranno al lavoro per raccogliere i rifiuti abbandonati e restituire maggiore decoro a una zona del territorio palmese che merita attenzione e rispetto.

Il cleanup rappresenta uno dei primi momenti operativi successivi alla sottoscrizione del protocollo, che ha formalizzato la collaborazione tra l’associazione e l’Amministrazione comunale. Dalle intenzioni, dunque, si torna sul campo, puntando sulla partecipazione dei cittadini e su gesti concreti di tutela ambientale.

La giornata vedrà la collaborazione dell’associazione Amici di Gisa, della Lega Navale Italiana – sezione di Palmi, dell’associazione Fogghi di Luna e dell’associazione ’Mbuttaturi, realtà che hanno scelto di affiancare Plastic Free nell’iniziativa.

A coordinare l’appuntamento saranno le referenti Plastic Free Palmi Deborah Serratore e Maria Cristina Altomonte.

La partecipazione è gratuita ed è possibile iscriversi attraverso la pagina ufficiale dell’evento:

https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/16427/22-ago-palmi