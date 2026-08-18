Un'ombra di inciviltà ha provato a rovinare l'atmosfera di festa a Bivongi nel corso del Mercato della Badia, la storica due giorni dedicata all'artigianato e alla valorizzazione del borgo. Mentre era in corso la prima serata dell'evento ignoti hanno disseminato la principale via d'accesso al paese con chiodi tassellati sull’asfalto, provocando la foratura degli pneumatici di diverse automobili di passaggio e creando momenti di forte disagio e apprensione tra i visitatori. Un gesto vile e sconsiderato, evidentemente pensato per sabotare la manifestazione e penalizzare le centinaia di turisti giunti per l'occasione. L'allarme è scattato immediatamente, non appena le prime segnalazioni di pneumatici a terra sono giunte alle autorità locali.

La risposta delle istituzioni non si è fatta attendere. Nel giro di breve tempo la Polizia Locale, le forze dell'ordine e gli operatori comunali si sono mobilitati per bonificare il manto stradale, rimuovendo ogni pericolo residuo e ripristinando la normale circolazione. Nonostante il brutto episodio, l'evento è proseguito regalando ai partecipanti i momenti di convivialità, cultura ed enogastronomia previsti dal programma, dimostrando la forza di una comunità capace di reazioni rapide e compatte di fronte agli atti di inciviltà. Le forze dell'ordine hanno intanto avviato le indagini per risalire agli autori del gesto.

Vicino alla comunità di Bivongi il Presidente del Consiglio Regionale della Calabria Salvatore Cirillo. «Quanto accaduto ieri sera lungo la strada che conduce a Bivongi è un gesto gravissimo e inaccettabile, che ha provocato danni a numerosi automobilisti, messo seriamente a rischio l’incolumità delle persone e offeso un’intera comunità. Siamo al fianco di quanti sono rimasti coinvolti, della sindaca Graziella Zaffino e dell’Amministrazione comunale – ha espresso - Colpire una manifestazione storica, costruita attraverso l’impegno dell’Amministrazione, delle associazioni e di tanti cittadini, significa tentare di danneggiare un territorio che vuole crescere, farsi conoscere e creare nuove opportunità di sviluppo. La Presidenza del Consiglio regionale ha sostenuto con convinzione il Mercato della Badia, riconoscendone il valore culturale, identitario e turistico, e continuerà a essere vicina alle iniziative capaci di valorizzare le nostre comunità e le loro energie migliori».

«Ringrazio i Carabinieri e tutti coloro che sono intervenuti tempestivamente per bonificare la strada, ripristinare le condizioni di sicurezza e consentire la prosecuzione della manifestazione. Confido che le indagini possano fare piena luce sull’accaduto e individuare i responsabili di questo gesto vigliacco, che non rappresenta Bivongi, la Vallata dello Stilaro né la Calabria autentica: una terra operosa e accogliente, fatta di persone oneste che lavorano e collaborano con sacrificio e amore per la crescita della propria terra».

«Oggi il Mercato della Badia prosegue con la sua seconda serata. L’auspicio è che dal territorio e dai visitatori arrivi una risposta forte attraverso una partecipazione ancora più ampia. Essere presenti significa stare al fianco di Bivongi, sostenere il lavoro di un’intera comunità e dimostrare che un gesto tanto irresponsabile non può fermare la voglia di crescere e di raccontare il volto migliore della nostra Calabria».