Tra oggi e domani possibili precipitazioni soprattutto nelle aree interne e montuose, poi si cambia. Dalla prossima settimana il termometro potrebbe anche superare i 27 gradi

Il ciclone Ulla ha ormai abbandonato la Calabria. La sua presenza non ha causato una particolare fase di maltempo, ma ha apportato un forte richiamo di aria calda e molto umida dai quadranti meridionali capace di rendere i cieli coperti e uggiosi accompagnati da un'elevata concentrazione di polveri desertiche.

Tra oggi e domani però la sua influenza causerà qualche debole disturbo specie nelle ore pomeridiane con possibili piogge in formazione nelle aree interne e montuose e con possibili sconfinamenti fin verso le aree tirreniche.

Dal weekend inoltre si avrà un deciso miglioramento: l'anticiclone tenderà a prendere possesso del Mediterraneo apportando tempo stabile su tutta la regione e almeno fino al 23 aprile con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi e con temperature in aumento. Secondo gli ultimi aggiornamenti infatti, ad inizio settimana sono previsti valori localmente elevati per il periodo con il termometro che registrerà valori diffusi fino ai 25-27°C ma con picchi localmente anche al di sopra di tale soglia specie nelle aree più interne. Ma di questo ne riparleremo più approfonditamente.