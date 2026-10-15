Dopo le piogge e i temporali di alcuni giorni fa la situazione nella nostra regione si è stabilizzata mentre i termometri scendono fino a valori sotto le medie stagionali

Il maltempo che ha interessato la Calabria nella serata di lunedì ha ormai abbandonato la regione. Il suo spostamento però ha causato l'arrivo di aria più fredda da nord-est capace di apportare un generale calo delle temperature, con valori che si mantengono ben al di sotto delle medie stagionali. Ecco di seguito alcune temperature registrate durante la notte dalle stazioni meteorologiche sparse per il territorio:

Serra S.Bruno 0.5°C

Botte Donato 1.1°C

Mongiana P. 1.1°C

Casali del Manco 1.1°C

Spez. Sila - Monte Curcio 1.7°C

Bianchi 1.9°C

Celico - Monte Scuro 2.5°C

Aprigliano - Diga di Spineto 2.6°C

Spadola 2.8°C

Soveria Mannelli 3.3°C

Gambarie 4.1°C

Cerzeto - Fitterizzi 4.2°C

San Severino - Madonna del Pollino 4.6°C

Lorica - Nocelle-Arvo 5°C

Cosenza - Vaglio Lise 5.1°C

Lorica 5.1°C

Rende - Santa Chiara 5.2°C

Torano Castello - Scalo 5.3°C

Camigliatello Silano 5.8°C

Cardeto 5.8°C

Fabrizia 5.8°C

Cosenza - Lungo Crati 5.9°C

Parenti 6.4°C

Castrovillari - Camerata 6.4°C

Mendicino - Volpicchie 6.5°C

Rosarno 6.7°C

Notevoli anche i valori registrati nei capoluoghi di regione con 9.2°C a Cosenza - Viale parco (anche se i valori sono diversi da quartiere a quartiere), 13°C a Catanzaro, 18.2°C a Crotone, 11.5°C a Vibo Valentia e 17.1°C a Reggio Calabria.