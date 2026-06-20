Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 23°C

Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4431m.

I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.