Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 13°C

A Reggio Calabria oggi bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3115m.

I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.