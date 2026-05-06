A Reggio Calabria oggi cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge.

Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3507m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud. Mare poco mosso. Allerte meteo previste: vento.